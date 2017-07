Pepeni cu «pasaport»

vineri, iulie 14, 2017, 3:00

Începand din aceastã lunã, producãtorii agricoli care vand pepeni in piete agroalimentare, targuri si piete ambulante sunt obligati sã afiseze etichetele acestor fructe intr-un loc vizibil cumpãrãtorilor, fãrã a se deteriora. Potrivit reprezentantilor Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, etichetarea se face pentru departajarea dintre comercianti si producãtorii agricoli. Astfel, eticheta pentru produsul pepeni comercializat de producãtorii agricoli vasluieni va fi confectionatã din hartie A4, plastifiatã transparent si va contine informatii referitoare la denumirea produsului, localitatea de origine, data obtinerii produsului si pretul de vanzare. Verificarea afisãrii de cãtre producãtorii agricoli a acestor etichete se va efectua de cãtre Serviciul monitorizare, inspectii tehnice, verificare si control in domeniul agriculturii si industriei alimentare si statisticã agricolã, monitorizare piatã din cadrul DAJ Vaslui. Avandu-se in vedere asigurarea trasabilitãtii produsului – pepeni, se va verifica atestatul de producãtor, carnetul de comercializare, precum si documentul de identificare al producãtorului agricol. ‘În judetul Vaslui, panã in prezent, 40 de producãtori de pepeni au primit avizul consultativ de la DAJ in vederea obtinerii atestatului de producãtor si a carnetului de comercializare de la primãriile unde sunt inscrise suprafetele cultivate cu pepeni’, a spus Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui.