Patriarhul Daniel a cerut iertare credinciosilor pentru «tulburarea» produsã de scandalurile din sânul BOR

luni, iulie 31, 2017, 3:00

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Daniel îsi cere scuze, „cu multã durere în suflet”, tuturor credinciosilor pentru tulburarea produsã de acuzatiile aduse public unor clerici privind anumite abateri de la morala crestinã, conform unui comunicat de presã al Patriarhiei.

Mesajul public al Preafericitului Pãrinte Daniel vine dupã ce, joi si vineri, a avut loc la Resedinta Patriarhalã din Bucuresti o sedintã de lucru a Comisiei pentru statut si regulamente a Bisericii Ortodoxe Romane, legatã de faptele Episcopului de Husi, Corneliu Barlãdeanu. În cadrul acestei intaniri, au fost studiate prevederile statutare si regulamentare privind disciplina clerului de toate gradele: diaconi, preoti si episcopi. ‘În acest sens, sa constatat cã atat Statutul de organizare si functionare al Bisericii Ortodoxe Romane, cat si Regulamentul autoritãtilor canonice disciplinare si al instantelor de judecatã, trebuie completate si amendate privind procedurile de sesizare, cercetare si judecare a abaterilor canonice si administrative ale ierarhilor. În aceastã privintã a fost prezentatã si legislatia bisericeascã in domeniul respectiv din unele Biserici Ortodoxe surori’, conform sursei citate. Propunerile Comisiei pentru statut si regulamente de completare si explicitare a prevederilor actuale statutare si regulamentare vor fi prezentate spre analizã si aprobare Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in zilele de 17 si 18 august 2017, date pentru care a fost deja convocat si Sinodul Permanent. ‘Preocupatã de tulburarea si intristarea produse in Bisericã de acuzatiile aduse unor clerici pentru anumite abateri de la morala crestinã, Comisia pentru statut si regulamente, in baza Sfintelor Canoane si a practicii celorlalte Biserici Ortodoxe surori, a evidentiat mai multe principii cãlãuzitoare’, sustine Patriarhul. Primul dintre acestea se referã la faptul cã disciplina bisericeascã privind slujitorii Bisericii este o necesitate si o obligatie pentru toti clericii: diaconi, preoti si ierarhi. În plus, sanctiunile sau pedepsele aplicate clericilor de toate rangurile pentru diferite abateri au ca scop atat restabilirea disciplinei bisericesti, cat si pocãinta si indreptarea celor care au gresit, in vederea iertãrii pãcatelor si dobandirii mantuirii, sub indrumarea duhovnicului. Conform celui de-al treilea principiu, indreptarea duhovniceascã a clericilor care au comis abateri grave, precum si indreptarea tuturor pãcãtosilor, in general, ‘necesitã multã rugãciune, post, pocãintã si sfãtuire duhovniceascã’. ‘Ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane, cu multã durere in suflet, cerem iertare tuturor credinciosilor pentru tulburarea produsã de acuzatiile aduse public unor clerici privind anumite abateri de la morala crestinã’, sustine Preafericitul. În ultimele sãptãmani, in spatiul public au apãrut mai multe informatii compromitãtoare la adresa unor preoti ai Bisericii Ortodoxe Romane. Unul dintre acestia este preotul Cristian Pomohaci, acuzat cã a racolat minori in scopuri sexuale. De altfel, el a fost exclus, vineri, din Bisericã in urma unei decizii a Consistoriul Eparhial din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia. Un alt caz cu rezonantã este cel al Episcopul Husilor, Corneliu Barlãdeau, care ar fi intretinut relatii sexuale cu un elev al Seminarului Teologic. Reprezentantii Patriarhiei i-au cerut acestuia sã re retragã din functie, insã Barlãdeanu a refuat, sustinandu-si nevinovãtia.