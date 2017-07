Oracolul Bichinet a grãit: «Olteanu, pe cale sã facã o mare tâmpenie!»

vineri, iulie 14, 2017, 3:00

Dezinvolt si cu lectiile fãcute, asa cum se prezintã singur de fiecare datã când apare în spatiul public, deputatul PMP Corneliu Bichinet a declarat, recent, cã are date certe cã fostul prefect de Vaslui, actualmente membru în Camera Deputatilor, Daniel Olteanu, „este pe punctul de a face cea mai mare tâmpenie din viata lui”. Bichinet si-a explicat afirmatia prin informatiile care circulã în spatiul public, potrivit cãrora Olteanu deja ar fi trecut în tabãra celor de la ALDE.

Deputatul PMP a a adus in discutie subiectul Olteanu in momentul in care a fost intrebat ce fel colaboreazã, de jumãtate de an de cand a intrat in Camera Deputatilor, cu ceilalti parlamentari ai judetului. Initial a evitat sã spunã cã stie prea multe despre un alt ‘stingher’ parlamentar provenit dintr-un partid mic (USR) precum al sãu, respectiv Mihai Botez, insã nu a punctat nimic despre parlamentarii PSD, preferand sã isi indrepte atentia asupra lui Daniel Olteanu. ‘Eu sunt un om politicos iar cand ii vãd (pe ceilalti parlamentari vasluieni, n.r.) ii salut, iar pe cei pe care nu i-am auzit prim Parlament nu am de ce sã ii salut. Bãiatul ãla (Botez, n.r.) am stat de vorbã o datã cu el…si mi s-a pãrut civilizat. Si atat! Pe Olteanu il cunosc, il pretuiesc, dar el este pe punctul de a face o cea mai mare tampenia din viata lui. Adicã este cat pe ce sã se ducã la o grupare politicã mai proastã decat cea in care se aflã in prezent’, a declarat Bichinet. Faptul cã a evitat sã mai nominalizeze vreun alt parlamentar cu care ar colabora ‘spre bunãstarea judetului’ nu l-a impiedicat insã pe Bichinet sã isi canalizeze atentiam, un pic, si spre principalul sãu oponent politic. Vorbim aici despre deputatul PSD Adrian Solomon, pe care Bichinet l-a pus in oglindã cu actualul primar al Barladului, Dumitru Boros, pentru a-i putea face o caracterizare, din nou in stil personal. Cum ar veni, un fel de dedicatie doar pentru urechile care stiu sã audã. ‘Dupã cum stiti, la ‘localele’ de anul trecut s-au bãtut pentru Primãria Barlad doar PNL cu PSD. Si am avut de ales intre a-l sustine pe Boros sau Solomon. Acum…nu vreau sã mã invinuiascã cineva in istoria de mai tarziu a Barladului cã eu, Corneliu Bichinet, am sustinut ca in fruntea orasului sã ajungã un bou ros. Dar nici nu mã va putea invinui cineva cã am sustinut vreun mãgar de altã culoare…!’, a declarat Bichinet lãsand la latitudinea audientei decriptarea personajelor din fabula ‘Boul si mãgarul’. Cei doi parlamentari ‘caracterizati’ de parlamentarul PMP au fost destul de dificil de gãsit, in aceastã perioadã, pentru a comenta spusele lui Bichinet, ei fiind deja in vacantã parlamentarã. Pe deputatul Daniel Olteanu l-am ‘prins’ totusi prin ‘unele comune ale judetului’, de unde ne-a transmis sec: ‘Asa cum fac de obicei, nu comentez declaratiile politice ale colegilor parlamentari. Nu stiu ce informatii are si de unde domnul Bichinet si nici nu mã intereseazã’. În schimb, Adrian Solomon a venit prompt cu o descifrare destul de succintã a fabulei propusã spre dezbatere publicã de cãtre Bichinet: ‘Folosind aceeasi metaforã a mãgarului, domnul Bichinet ar trebui sã se incoloneze precum mãgarul in fruntea oilor si sã le conducã pe toate pe care le-a mituit la alegerile locale cãtre puscãrie, acolo unde le este locul. P.S. Cu el in frunte, ca mituitor. În rest, sãnãtate!’