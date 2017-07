O nouã statie de autobuz în municipiul Vaslui

joi, iulie 27, 2017, 3:00

Transurb SA Vaslui a deschis, la solicitarea municipalitãtii, o nouã statie de autobuz, pentru sensul de mers dinspre vestul orasului spre garã, pe strada Donici, chiar lângã Piata Centralã. Noua conducere a societãtii lucreazã acum la definitivarea noului orar de circulatie a mijloacelor de transport în comun, dar si la refacerea mobiliarului stradal din statii.

Mai multi cetãteni, in special care locuiesc in Zona Industrialã, Puscasi sau cele douã suburbii din vestul municipiului Vaslui, Rediu si Brodoc, au fãcut solicitãri cãtre Primãrie in vederea facilitãrii acesului la cea mai mare piatã agroalimentarã din oras, Piata Centralã. În urma acestor solicitãri, societatea de transport in comun din subordinea Primãriei a inaugurat, in cateva zile, o nouã statie de autobuz, pe strada Donici, chiar in dreptul pietei. ‘Statia deserveste cetãtenii care folosesc mijoacele de transport in comun ale municipalitãtii dinspre vestul orasului spre garã. Ea a fost marcatã, inclusiv cu indicator cu orarul de circulatie a autobuzelor, si deja se constatã o crestere a traficului, mai ales din partea cetãtenilor care vin sau pleacã cu cumpãrãturi de la piatã. Cealaltã statie, de pe strada Valter Mãrãcineanu, rãmane si ea in functiune, avand un important rol de legãturã cu linia spre nordul orasului, respectiv spre SpitalMoara Grecilor’, a declarat Mãrioara Plãcinta, directorul Transurb SA. Ea a anunt cã, in paralel cu lucrãrile de reabilitare a statiilor, inclusiv de refacere sau, unde a fost cazul, de amplasare de mobilier stradal, in prezent se lucreazã la definitivarea noului orar de circulatie a autobuzelor, troleibuzelor si miocrobuzelor Transurb, orar care va fi pus in aplicare dupã aprobarea sa de cãtre consilierii locali. ‘Am studiat legislatia, care permite ca orarul de circulatie a mijloacelor de transport in comun sã se desfãsoare diferentiat in diverse pãrti ale anului, respectiv in perioada de varã. Dorim sã satisfacem necesitãtile tuturor cãlãtorilor, de aceea suntem permanent deschisi la sugestiile acestora si incercãm sã le satisfacem, in functie de posibilitãti. Este un proces anevoios, pentru cã trebuie sã tinem cont de mai multi factori, inclusiv de dezvoltarea orasului, dar si de rentabilizarea transportului de cãlãtori. Sperãm sã finalizãm cat de repede noul mers al autobuzelor, astfel incat, inainte de inceputul scolii, sã poatã fi supus aprobãrii consilierilor municipali. Imediat ce se va intampla acest lucru, vom proceda la afisarea, in toate statiile, a noului orar, care va fi respectat cu strictete’, a anuntat directoarea Plãcintã.