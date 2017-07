O comedie ieftinã si o tragedie scumpã

miercuri, iulie 26, 2017, 3:00

Daniel Olteanu, deputat PNL de Vaslui, a constatat „încã o datã, cu surprindere, cã reprezentantii PSD care sunt responsabili cu starea infrastructurii din Moldova au timp de rãfuieli în partid, în conditiile în care Regiunea Nord-Est bifeazã încã un an de esecuri în materie de lucrãri executate”. Parlamentarul liberal a oferit si un exemplu în acest sens, Ovidiu Laicu, bârlãdean de origine si director al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, care, dincolo de multele-i atributii, are timp si de… politicã!

Ovidiu Laicu, detaliazã Daniel Olteanu, ‘(…) ii transmite printr-un comunicat domnului Cãtãlin Ivan, europarlamentar ales pe listele PSD, cã este un ‘trantor oportunist’, caracterizand ceea ce se petrece in cadrul unei pãrti din PSD ca o ‘comedie ieftinã’. Îi reamintesc domnului Ovidiu Laicu, director al DRDP Iasi, faptul cã de patru ani, de cand ocupã aceastã functie cu responsabilitate directã in dezvoltarea infrastructurii din Moldova, Varianta ocolitoare a orasului sãu de bastinã, Barlad, a rãmas tot la stadiul de desen, Moldova are tot zero kilometri de autostradã, legãtura judetului Vaslui cu vestul tãrii pe DN 2F este cel mult peticitã, iar colegii sãi din Parlament mi-au respins toate amendamentele la Legea bugetului, care prevedeau investitii punctuale in infrastructura rutierã a regiunii’, a arãtat Daniel Olteanu, care continuã in aceeasi linie: ‘În patru ani nu am vãzut nicio pozitie publicã a domnului Laicu, vicepresedinte al PSD Iasi, prin care sã-si asume o minimã responsabilitate pentru dezastrul la nivelul infrastructurii din Moldova, in conditiile in care a avut viatã mai lungã pe post decat trei premieri: Victor Ponta, Dacian Ciolos si Sorin Grindeanu. În aceste conditii, consider cã discutia despre ‘trantorii oportunisti’ nu trebuie lãsatã doar la nivelul PSD, ci trebuie extinsã la nivelul tuturor responsabililor din cadrul si din subordinea Ministerului Transporturilor care, dupã ani pe functii, au ca rezultat final zero kilometri de autostradã in Moldova’, a subliniat deputatul PNL Daniel Olteanu. ‘Mai mult, dacã ceea ce se petrece in PSD e o ‘comedie ieftinã’, conform descrierii unui vicepresedinte, ceea ce se petrece in domeniul infrastructurii rutiere din judetul Vaslui, cu ZERO lei alocati pentru proiecte in executie ale Ministerului Transporturilor in 2017, reprezintã o tragedie scumpã. Din pãcate, o tragedie cu actori slabi, pe banii contribuabililor vasluieni. Îl rog pe domnul primministru Mihai Tudose, in conditiile in care a apreciat deja, prin mentinerea pe post a ministrului Transporturilor, domnul Alexandru Rãzvan Cuc, cã ZERO lei pentru judetul Vaslui si niste firimituri pentru Moldova reprezinã o performantã a Guvernului, sã inteleagã faptul cã locuitorii din toatã Moldova, nu doar vasluienii, vor rezultate in teren, lucrãri in executie, nu ‘comedii ieftine’ din partea PSD, jucate de trantori mai mult sau mai putin oportunisti’, a conchis deputatul PNL Daniel Olteanu.