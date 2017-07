Nu existã stocuri de vaccinuri în caz de epidemie, iar unii medici refuzã sã imunizeze copiii

luni, iulie 31, 2017, 3:00

La peste un an de la izbucnirea epidemiei de rujeolã, care a fãcut pânã în prezent 32 de victime, Ministerul Sãnãtãtii admite cã nici mãcar acum România nu are stocuri de vaccinuri în caz de epidemie, cã nu existã un buget pentru situatii de urgentã de acest tip si nici personal care sã intervinã.

Constatãrile sunt cuprinse in Raportul privind Programul National de Vaccinare, publicat sãptãmana trecutã de Ministerul Sãnãtãtii, Florian Bodog si inaintat premierului Tudose. Potrivit documentului, o ‘amenintare’ o reprezintã faptul cã unii medici de familie refuzã sã vaccineze copiii, dar si ‘goana dupã audiente/senzational a unor canale de presã, care pot afecta educatia pro-vaccinare, prin difuzarea de informatii false, pãrtinitoare’. În raportul de 13 pagini inaintat premierului Tudose, ministrul Sãnãtãtii enumerã urmãtoarele cauze pentru izbucnirea epidemiei de rujeolã: scãderea continuã a acoperirii vaccinale in ultimii zece ani, declin accentuat in ultimii doi ani din cauza neprezentãrii pãrintilor la medicul de familie, refuzului vaccinãrii si lipsei periodice a vaccinului. De asemenea, Ministerul Sãnãtãtii noteazã cã ‘prezenta unor categorii de populatie vulnerabile, fãrã acces la servicii medicale, neinscrise la medicul de familie, migratorie la nivel national si international’ a avut ‘o pondere importantã in rãspandirea bolii’. Cu toate cã a trecut mai bine de un an de la izbucnirea epidemiei de rujeolã, fiind inregistrate 8.246 de cazuri confirmate in tarã, din care 32 de decese, Ministerul Sãnãtãtii admite, la capitolul ‘puncte slabe’, cã nici acum Romania nu are stocuri de vaccinuri pentru interventie in situatii de epidemie. Mai mult, ‘nu existã un buget dedicat interventiei in situatii de urgentã’, ‘nu existã personal antrenat pentru interventie (cu putine exceptii)’ si nici ‘o procedurã operationalã standard pentru situatii de urgentã’, si ‘nu existã o evidentã clarã a copiilor eligibili la vaccinare’. În ceea ce priveste capitolul ‘puncte tari’, Ministerul Sãnãtãtii se laudã cu faptul cã existã un Program National de Vaccinare si cã sunt asigurate resursele financiare deru – lãrii sale. În schimb, in randul amenin – tãrilor care pandesc populatia, precum refuzul unor medici de familie de a imuniza copiii sau ‘deficitul de informare, la nivelul unor segmente din societate’, Ministerul Sãnãtãtii invocã si ‘goana dupã audiente/senzational a unor canale de presã, care pot afecta educatia pro-vaccinare, prin difu – zarea de informatii false, pãrtini – toare’. Stadiul achizitiilor de vaccinuri se prezintã in felul urmãtor: l vaccinul hepatitic B pediatric, care trebuie administrat la 48-72 de ore de la nastere, are un necesar anual de 180 000 de doze, numãrul copiilor nevaccinati la data de 30 iunie 2017 fiind de 27.682. Stocul de vaccin existent la data de 31 iunie ‘la DSPJ si teritoriu a fost de 6.408 de doze vaccin hepatitic B pediatric, cu un consum lunar de 735 doze la nivel national, exclusiv pentru copii proveniti din mame cu hepatita B’; l vaccinul BCG, care se administreazã la nastere, numãrul copiilor nevaccinati panã pe data de 30 iunie fiind de 12.156, are un numãr de copii eligibili anual de 180.000. Ministerul a contractat cantitatea de 550.000 de doze vaccin BCG, din care au fost receptionate 522.800 de doze, stocul la nivelul DSP judetene si a municipiului Bucuresti la data de 30 iunie fiind de 168.200 de doze; Ñlvaccinul hexavalent, care se administreazã in trei doze la varsta de doi, patru si 11 luni, are un numãr de doze necesare anual de 540.000, iar 87.330 de copii sunt restantieri cu vaccinarea, cu una sau mai multe doze. În prezent, 409.727 de doze vaccin hexavalent au fost distribuite in teritoriu, iar urmãtoarea transã, de 150.000 de doze va fi livratã in august. La finele lunii iunie, stocul de vaccin hexavalent la nivelul DSP judetene si a municipiului Bucuresti era de 42.660 doze, iar pe 4 iulie a fost distribuitã cãtre DSP judetene si a municipiului Bucuresti cantitatea de 245.498 doze; l vaccinul tetravalent, care se administreazã la varsta de sase ani, iar un necesar anual de 190.000 de doze, numãrul copiilor nevaccinati la data de 30 iunie depãsind 116.000. În acest caz au fost achizitionate 153.800 de doze vaccin, care a fost repartizat in teritoriu, fiind contractatã o cantitate suplimentarã de 168.200 doze vaccin tetravalent. La 30 iunie, stocul de vaccin tetravalent la nivelul DSP judetene si a municipiului Bucuresti a fost de 36.599 doze; l vaccinul ROR, care se administreazã la un an si cinci ani, are un necesar anual de rutinã de 370.000, numãrul copiilor nevaccinati fiind de 190.104. Potrivit Ministerului Sãnãtãtii, sunt necesare incã 144.450 doze de vaccin ROR, stocul la nivelul DSP judetene si a municipiului Bucuresti, la data de 30 iunie, fiind de 69.650 doze. În acest context, ministerul noteazã cã, in anul 2016, la nivel national acoperirea vaccinalã cu vaccinul ROR a fost de 86% pentru prima dozã si 67% pentru cea de-a doua dozã, ‘mult sub recomandarea OMS de 95%’. La ora actualã, 2.277 de localitãti nu au medic de familie, cu acoperire vaccinalã sub 95% si populatie de etnie rromã, se mai aratã in cadrul raportului. În plus, totalul copiilor intre 9 luni si 9 ani nevaccinati este de 224.202, dintre care sunt 30.706 de copii intre 9-11 luni din douã categorii: 25.026- inscrisi la un medic de familie si 5.680 – neinscrisi la un medic de familie si 194.496 de copii cu varsta intre 1-9 ani, la fel din douã categorii: 155.727- inscrisi la un medic de familie si 37.769 – neinscrisi la un medic de familie. În concluzia raportului, Ministe – rul Sãnãtãtii precizeazã cã este necesarã promovarea legii vaccinãrii si reorganizarea intregului sistem de acordare a serviciilor medicale de vaccinare.

Tudose: „Situatia ar impune introducerea vaccinarii obligatorii”

Premierul Mihai Tudose sustine cã situatia actualã din Romania ar impune introducerea vaccinãrii obligatorii. Întrebat la Radio Romania Actualitãti, intr-un interviu difuzat vineri, dacã situatia actualã din Romania ar impune introducerea vaccinãrii obligatorii, seful Executivului a rãspuns: ‘Eu cred cã da. Sunt si vaccinuri care se adreseazã unor boli care sunt transmisibile, deci acel pãrinte nu-‘i pune in pericol doar copilul lui, ci intreaga comunitate. Pe tot ceea ce inseamnã civilizatie europeanã, nordatlanticã, procentul trebuie sã fie peste 95% din copii vaccinati. Iertatimã, cand noi stãm in jur de 50% suntem departe de lumea civilizatã. (…) Fac o medie pe tarã’. Totodatã, Tudose a amintit cã Legea vaccinãrii a fost ‘in primã lecturã’, joi, in sedinta de Guvern. ‘Nu rezolvã toate problemele (…) Pe de o parte, la un capãt al problemei se aflã sincopele in aprovizionarea cu vaccinuri. Apoi am constatat cã si atunci cand sunt n-au ajuns toate in timp util in toatã tara. Apoi, dupã ce au ajuns in toatã tara, atunci cand au ajuns, nu toatã lumea din sistemul de sãnãtate publicã s-a preocupat suficient de bine sã fie si copiii vaccinati si, in ultimã spetã, au fost acei pãrinti iresponsabili – si imi asum cuvantul – care invocand diverse pretexte sau diverse convingeri au considerat – copiii lor nu trebuie vaccinati’, a spus Tudose. Potrivit premierului, o lege a vaccinãrii ‘poate incepe cu a asigura stocurile necesare’. ‘Mi-am asumat si ca proiect al Guvernului, dar si ca proiect personal revigorarea si rein – ventarea (…) Institutului Cantacuzino, sã producem si noi vaccinurile noastre, apoi ele sã fie distribuite, iar medicii sã-si facã efectiv treaba. Nu se poate sã avem judete cu un procent de sub 50% din copii vaccinati. Este absolut incredibil’, a afirmat Tudose. Chestionat cand estimeazã cã va fi pusã in functiune aceastã lege, Tudose a rãspuns: ‘Este o prioritate a intregului guvern, este o prioritate, repet. Cu cat mai repede, cu atat mai bine, dar sã fie bine’. Totodatã, seful Executivului a precizat cã are in vedere si alte mãsuri pentru a fi crescutã rata de vaccinare a copiilor. ‘Am asteptat o lunã de zile, sã spunem, mãsuri fãcute doar la solicitãri blande. I-am solicitat domnului ministru sã inceapã sã foloseascã bisturiul, a inceput, am vãzut (…) Vom trece la etapa urmãtoare, dacã lucrurile nu functioneazã, la un bisturiu mai mare. Mergem pe lant in sus. Nu ne permitem sã ne jucãm cu asa ceva’, a mai afirmat Tudose.