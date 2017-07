Nu banii sunt problema, ci lipsa meseriasilor!

vineri, iulie 21, 2017, 3:00

Judetul Vaslui a depus 447 proiecte pe PNDL II si a primit finantare pentru 256. Vestea bunã pentru primari este cã cele 191 proiecte neaprobate nu sunt pierdute. O parte din ele sunt transferate spre finantare la alte ministere, iar altele vor primi bani în cursul anului 2018. În prezent, judetul Vaslui mai are în derulare alte 214 proiecte pe PNDL I, în valoare de 479 milioane de lei. Dacã din acest punct de vedere stãm bine, nu acelasi lucru se poate spune despre forta de muncã. De ceva vreme, multe firme de constructii se plâng cã nu mai au la dispozitie suficientã mânã de lucru calificatã.

Judetul Vaslui a depus 447 de proiecte la Ministerul Dezvoltãrii Regionale pe Programului Natio – nal pentru Dezvoltare Localã (PNDL II). Un numãr de 256 de proiecte au fost declarate eligibile pentru finantare, in timp ce 191 de proiecte nu au primit finantare pentru acest an. Responsabilul din cadrul CJ Vaslui pe PNDL a precizat cã ‘proiecte neaprobate’ nu inseamnã proiecte pierdute, care nu vor mai primi deloc finantare. Spre exemplu, unele proiecte care prevedeau investitii in turism au fost directionate cãtre Minietrul Turismului, iar altele este posibil sã primeascã finantare in cursul anului viitor. Din totalul proiectelor depuse, 62 vizeazã construirea de sisteme de apã si canal, iar pe aceste documentatii s-a fãcut o verificare pentru a nu exista o dublã finantare. Toate aceste proiecte pentru care Ministerul Dezvoltãrii a solicitat clarificãri au rãmas in portofoliul depus de judetul Vaslui. Trebuie remarcat faptul cã proiectele aprobate privesc modernizarea infrastructurii rutiere, dar si construirea de dispensare, poduri, scoli, reabilitarea iluminatului public, sisteme de apã si canalizare. ‘ìUn procent de 60% din proiectele judetului nostru au primit finantare. Este cel putin un proiect pentru fiecare unitate administrativ-teritorialã care a depus proiecte. În cazul comu nelor care nu au depus niciun proiect, cum ar fi Miclestiul, normal cã nu au proiecte aprobate’, a spus reprezentantul CJ-ului.

214 proiecte pe PNDL I

În prezent, in judetul Vaslui sunt in derulare alte 214 proiecte depuse pe PNDL I, in valoare totalã de 479.977.845 lei. Aceste proiecte se deruleazã pe perioada 2015-2018, iar dintre ele 80 de investitii sunt pentru constructia de scoli, pentru care se organizeazã in acest an licitatiile publice. Tocmai de aceea, una din problemele mari in implementarea proiectelor va fi lipsa fortei de muncã. ‘Toate firmele se plang cã nu mai au muncitori. E muncã grea in constructii. Sperãm sã fie vremea bunã, iar lucrãrile sã inceapã cat mai repede, pentru a se incadra in termenele de implementare. În fiecare comunã trebuie sã fie echipe de specialisti, care sã se ocupe de implementarea proiectelor’, a mai spus reprezentantul CJ Vaslui. La fel ca in 2016, cand la nivel national se va ajunge la plafonul de 80% din sume cheltuite din totalul bugetului alocat pentru PNDL II, programul va fi sistat panã la achitarea integralã a facturilor pentru respectivele lucrãri. Miercuri, Ministerul Dezvoltãrii a publicat lista obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea PNDL II, in perioada 2017 – 2020. În total, judetul Vaslui are declarate eligibile pentru finantare 256 de proiecte, alocatia bugetarã de la bugetul de stat pentru perioada 2017-2020 fiind de 882.070.167 lei.