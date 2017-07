Noi modificãri în legea privind RCA. Vizate, plãcutele de înmatriculare

vineri, iulie 7, 2017, 3:00

Noile reguli introduse in legea privind RCA prevãd cã, dacã un sofer isi suspendã contractul de asigurare obligatorie, atunci trebuie sã-si predea la Politie si plãcutele de inmatriculare. Noile prevederi intrã in vigoare de sãptãmana viitoare, de pe 12 iulie. Soferii care aleg sã isi suspende contractul de RCA pe o anumitã perioadã cat nu folosesc masina vor fi nevoiti sã isi predea si numerele de inmatriculare ale masinii, la Politie, conform modificãrilor aduse la legea RCA. Contractul RCA poate fi suspendat dacã masina nu mai are drept de circulatie sau dacã este imobilizatã, pentru ca soferii sã nu plãteascã degeaba banii pe asigurare. Reglementãrile noi intrã in vigoare de la 12 iulie, iar soferii care nu le respectã riscã amenzi cuprinse intre 1.000 si 2.000 de lei.