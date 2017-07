Mutãri în CL Bârlad: pleacã Bâca, vine Bozianu

vineri, iulie 21, 2017, 3:00

Ieri, la registratura Consiliului Local Bârlad a fost înregistratã demisia din functia de consilier local a liberalului Iulian Mihail Bâca, dupã ce acesta a cîstigat concursul pentru functia de director al Directiei de Administrare a Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor. Locul lãsat vacant va fi ocupat de urmãtorul de pe lista cu care liberalii au candidat la alegerile locale din 2016, respectiv Mihai Bozianu.

Numele acestuia a fost dat ca sigur, ieri, de primarul Dumitru Boros, care este si presedinte al Organizatiei Municipale a PNL Barlad, in momentul in care Iulian Bica si-a inregistrat demisia. ßConfirm cã este vorba despre domnul Mihai Bozianu, fãrã probleme, intrucat, asa cum ne-am prezentat in campania electoralã si dupã cum prevede statutul partidului, lista de candidati la Consiliul Local (CL) va fi respectatã intocmai. Am discutat cu dumnealui si nu sunt alte impedimente in a fi numit consilier local. Asta chiar dacã ocupã o functie in cadrul Primãriei Barlad, la departamentul de transport, dar unde el este personal contractual, nu functionar public’, ne-a declarat primarul Dumitru Boros. La randul sãu, si viitorul consilier local Mihai Bozianu ne-a declarat cã a fost instiintat de demisia lui Iulian Bica si cã va accede in CL Barlad imediat ce proiectul referitor la nominalizarea sa va intra pe ordinea de zi a primei sedinte a Legislativului. Prin intrarea in CL a lui Bozianu liberalii ajung la pozitia a 13-a de pe lista de nume pe care le-au propus la alegerile din vara anului trecut. Asta dupã ce, de pe prima pozitie Boros a fost ales primar, locul al treilea al lui Cornel Plesu a fost preluat de Costel Pascaru (pozitia 12) iar acum pozitia a 5-a este preluatã de Bozianu. ßNu am chiar nicio problemã cã intru in CL de pe pozitia a 13-a, ci din contrã, asa putea spune cã acest numãr mi-a adus mereu noroc. Voi face tot ce imi stã in putere sã reprezint cu demnitate barlãdenii, ale cãror probleme pot spune cã le cunosc destul de bine raportat la experienta din administratie pe care o am’, na-a declarat viitorul consilier local.