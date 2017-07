Mitropolia Moldovei si Bucovinei i-a cerut Episcopului Husilor sã nu mai slujeascã

luni, iulie 24, 2017, 3:00

Sinodul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei i-a solicitat, vineri, Episcopului Husilor, Corneliu Bârlãdeanul, sã nu mai slujeascã Sfânta Liturghie si celelalte slujbe bisericesti, pânã la proxima sedintã a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (BOR).

Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei s-a reunit, vineri, intr-o sedintã la care au participat toti membrii acestui for bisericesc. ßÎn cadrul acestei intruniri, s-a discutat din nou situatia creatã in jurul acuzatiilor aduse Episcopului Corneliu de Husi, cu referire la presupuse abateri de naturã moralã. Ca rezultat al discutiilor care au avut loc, ierarhii prezenti au solicitat Episcopului Husilor sã nu mai slujeascã Sfanta Liturghie si celelalte slujbe bisericesti, panã la proxima sedintã a Sfantului Sinod, cand se va aborda acest subiect, urmand ca Pãrintele Episcop Corneliu sã se supunã acestei solicitãri. Rugãciunea ierarhilor Mitropoliei Moldovei si Bucovinei se indreaptã cãtre Dumnezeu pentru aflarea adevãrului si implinirea voii Sale’, se aratã intr-un comunicat al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. Cazul Episcopului Corneliu Barlãdeanul a intrat in atentia publicã in luna iunie, cand acesta a depus la DNA plangere impotriva a trei preoti care l-ar fi santajat cu darea in vileag a unor imagini compromitãtoare. Ulterior, filmul respectiv a apãrut in spatiul public. Jitaru Sebastian Cristi, preot arhimandrit la Catedrala Episcopalã Husi, Damian Gheorghe, preot de caritate la Spitalul Judetean Vaslui, si Bumbu Rãzvan Mihail, preot paroh la Parohia Vãleni, au fost retinuti pe data de 15 iunie, fiind acuzati cã ar fi cerut bani sau functii pentru a nu face publice o serie de imagini video in care episcopul Husilor, Corneliu Barlãdeanul, ar apãrea in ipostaze pornografice. Ei au fost ulterior plasati in arest la domiciliu.