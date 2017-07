Ministrul Transporturilor îsi tine promisiunea fãcutã la Vaslui

miercuri, iulie 12, 2017, 3:00

Ministerul Transporturilor face primii pasi în directia implementãrii proiectului autostrãzii Târgu Mures – Iasi. Într-un interviu acordat ziarului «Capital», Rãzvan Cuc, ministrul Transporturilor, a precizat cã, în acest an, CNAIR lanseazã procedura de achizitie publicã pentru proiectare si executie a sectiunii Târgu Mures – Târgu Neamt – Iasi, denumitã Autostrada Montana.

Prezent la Vaslui, in cursul lunii aprilie, ministrul Transporturilor Rãzvan Cuc a spus cã va avea o nouã abordare in ceea ce priveste SF-urile (studiile de fezabilitate, n.r.) aferente autostrãzii Targu Mures – Iasi, pentru a grãbi licitarea si executarea proiectului. Astfel, studiile mai vechi fãcute pentru diferitele sectoare ale autostrãzii nu vor mai fi reactualizate si se scot asa cum sunt ele la licitatie. Compania care castigã licitatia pentru proiectarea si executia lucrãrii va trebuie sã reactualizeze respectivul SF. Este vorba despre revizuirea unui anumit volum din studiu, care se stabileste cã trebuie revizuit. În acest fel, castigãtorul licitatiei are tot interesul ca in termenul alocat de sase luni sã reactualizeze SF-ul, scurtandu-se in acest fel procedurile de actualizare a intregii documentatii. Autostrata Targu Mures-Iasi este impãrtitã in douã categorii de sectoare, de ses si de munte. Tronsoanele de autostradã Targu Mures – Ditrãu si Targu Nemt – Iasi – Ungheni sunt sectoare de ses, iar Ditrãu – Targu Neamt, sector de munte. ìM-a nemultumit neseriozitatea unor antreprenori. Dacã vii si licitezi, iei un contract, statul roman este onest si plãteste. La randul lor, firmele trebuie sã urmãreascã contractul si sã-l finalizeze. Pentru studiul pe sectorul Targu Neamt – Iasi facem evaluarea internã, pentru ca cel din 2011 sã poatã fi valorificat. Acest sector de autostradã are un relief mai prietenos, iar acordul de mediu s-ar putea obtine intr-un timp relativ scurt. În sase luni de zile am putea sã scoatem la licitatie proiectarea si lucrãrile pentru acest tronson’, spunea Rãzvan Cuc. În ultima variantã de Master Plan, la prioritizare autostrãzi, Targu Neamt – Iasi – Ungheni este pe locul 5 iar Targu Mures – Targu Neamt, pe locul 8. În anexa la Master Plan, proiectul Targu Neamt – Iasi – Ungheni e trecut cu incepere din 2017 panã in 2019, iar Targu Mures – Targu Neamt din 2023 panã in 2026.