Militarul sef al unei bande de tâlhari, eliberat conditionat

marți, iulie 25, 2017, 3:00

Ionut Cristinel Scânteie, fost caporal în cadrul Garnizoanei Bârlad, condamnat în 2015 pentru furt si tâlhãrie calificatã, a scãpat de detentie, dupã ce Tribunalul Vaslui a întors sentinta de respingere a eliberãrii conditionate, datã de Judecãtorie. Pentru a-si rotunji veniturile, Scânteie formase o adevãratã bandã de tâlhari minori, pe care-i transporta la locul „loviturilor”, si-si pãstra o parte din bunurile furate. Militarul fusese condamnat initial la patru ani de închisoare, însã, ulterior, procurorii militari au constatat cã declaratiile sale nu au fost tocmai corecte, fapt care i-a adus o nouã condamnare, de 3 luni de închisoare, pentru mãrturie mincinoasã.

În decembrie 2014, un militar din cadrul Garnizoanei Barlad, caporalul Ionut Cristinel Scanteie, era arestat dupã ce procurorii militari au descoperit cã acesta, in calitate de sef al unei bande de talhari formatã din minori, era autorul mai multor fapte ale cãror victime erau in general persoane in varstã. Potrivit rechizitoriului procurorilor Parchetului Militar Iasi, caporalul Ionut Scanteie a transportat cu masina sa, in noiembrie 2014, patru persoane, printre care si doi minori, in localitatea vasluianã Perieni, unde, in timp ce minorii asigurau paza, celelalte douã persoane au furat dintr-o locuintã un aparat de sudurã si un flex. Apoi, conform intelegerii anterioare, sustineau anchetatorii, Scanteie i-a luat pe cei patru tineri cu masina si i-a transportat in Barlad. Douã zile mai tarziu, pe o stradã din Barlad, cei doi copii au talhãrit o femeie de suma de 300 de lei si de bunurile pe care le avea intr-o geantã, victima fiindu-le indicatã minorilor de cãtre ceilalti doi tineri cu care participaserã si la furtul din Perieni. Si de aceastã datã, transportul talharilor a fost fãcut tot de militar, cu masina sa, in schimbul unui card bancar sustras de la femeie, de pe care a incercat, fãrã succes, sã retragã bani de la un bancomat din oras. Mai mult, la perchezitile fãcute la domiciliul militarului au foste descoperite, pe langã o parte din bunurile furate, si un dispozitiv de reglare tun si mai multe cartuse de manevrã, sustrase de Scanteie din unitatea militarã unde era angajat. Militarul a fost trimis in judecatã pentru comiterea a sase infractiuni: complicitate la furt si talhãrie calificatã, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, furt, acces ilegal la un sistem informatic si tentativã de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos. Pentru a scãpa de o parte din pedeapsã, militarul a colaborat cu anchetatorii, incheind in acest sens un acord de recunoastere a vinovãtiei. Acesta este si motivul pentru care pedeapsa datã de judecãtorii Tribunalului Vaslui a fost una modicã, doar 4 ani de inchisoare cu executare. Din cate se pare insã, declaratiile date de fostul militar nu au fost foarte sincere, astfel cã, ulterior anuntãrii sentintei in dosarul de talhãrie, Parchetul Militar l-a trimis in judecatã pentru comiterea infractiunii de mãrturie mincinoasã, faptã pentru care a fost condamnat la alte trei luni de inchisoare. Prin contopirea pedep – selor, perioada totalã pe care capo – ralul talhar ar fi trebuit sã o petreacã in inchisoare a ajuns la 4 ani si 1 lunã. Dupã ce a executat ceva mai mult de doi ani si jumãtate de inchisoare, Scanteie s-a grãbit sã depunã o cerere de eliberare con – ditionatã, mizand si pe faptul cã, la locul de detentie, Penitenciarul Vaslui, a avut o conduitã bunã. Cererea sa a fost respinsã luna trecutã de Judecãtoria Vaslui, pe motiv cã nu intruneste toate conditiile necesare eliberãrii inainte de termen. A urmat contestatia im – potriva acestei decizii, fãcutã la Tribunalul Vaslui, ai cãrui judecã – tori s-au dovedit mult mai ingãdui – tori, aproband, sãptãmana trecutã, eliberarea conditionatã inainte de termen a fostului militar. Ramane de vãzut dacã Ionut Cristinel Scanteie si-a invãtat lectia sau se va reuni cu fostii complici, care, rãmasi liberi, si-au continuat fãrãdãlegile.