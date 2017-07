Microbuze «antifonate» cu tutun

joi, iulie 27, 2017, 3:00

Politistii de frontierã din cadrul PTF Albita împreunã cu lucrãtorii vamali au descoperit 80.400 de tigarete de provenientã R. Moldova, pe care doi bãrbati încercau sã le introducã ilegal în România, ascunse în locuri special amenajate în plafonul, podeaua si peretii autovehiculelor pe care le conduceau.

Marti, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-au prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, Petru H., in varstã de 27 de ani, cu dublã cetãtenie, romanã si R. Moldova, si Dinu C., in varstã de 26 de ani, cetãtean roman, fiecare conducand cate un microbuz marca Mercedes, inmatriculat in R. Moldova. În baza analizei de risc efectuate, in ambele cazuri, politistii de frontierã au solicitat lucrãtorilor vamali efectuarea unor controale amãnuntite asupra mijloacelor de transport, ocazie cu care au fost descoperite ascunse in locuri special amenajate in plafonul, in podeaua si peretii autovehiculelor, 80.400 de tigarete, de diferite mãrci, cu timbru de accizã R. Moldova. Conform prevederilor legale, a fost luatã mãsura retinerii tigãrilor in valoare totalã de 18.090 lei, confiscarea celor douã autovehicule, in valoare totalã de 47.500 lei si sanctionarea contraventionalã a celor douã persoane cu amendã in valoare totalã de 20.000 lei.