Manifestãrile CJ Vaslui vor purta «Frunza lui Udrea»!

joi, iulie 27, 2017, 3:00

Lansat în 2010, sloganul turistic al României, „Explorati grãdina Carpatilor” si frunza aferentã se va regãsi de acum si pe materialele promotionale ale actiunilor turistice sau culturale realizate de Consiliul Judetean Vaslui. Asta în ciuda faptului cã Ministerul Turismului, proprietarul logo-ului, nu are nici un aport în organizarea acestor activitãti. Totul se face din patriotism, în vederea promovãrii imaginii României!

Consiliul Judetean Vaslui va aproba, in sedinta de astãzi, incheierea unui protocol de colaborare cu Ministerul Turismului, la solicitarea acestuia din urmã, fãcutã printr-o adresã datatã 12 iulie. Conform expunerii de motive a proiectului de hotãrare ce va fi supus votului consilierilor judeteni, scopul aces tui protocol este colaborarea intre cele douã pãrti pentru cresterea vizibilitãtii Romaniei ca destinatie turisticã prin promovarea brandului turistic national, si in special a judetului si a evenimentelor organizate de CJ Vaslui. În baza acestui protocol, Ministerul Turismului acordã judetului Vaslui, in mod gratuit, dreptul de a utiliza mãrcile ‘Romania, explorati Grãdina Carpatilor’ si ‘Romania, explore the Carpathian Garden’ in scop publicitar, in vederea promovãrii Romaniei. Cele douã mãrci vor putea fi folosite pe materialele de promovare, spoturi publicitare sau alte materiale realizate de Consiliul Judetean pentru promovarea evenimentelor pe care le organizeazã. În baza aceluiasi protocol, Ministerul Turismului oferã CJ Vaslui dreptul de a folosi, reproduce si difuza fotografiile, spoturile si filmele de promovare aflate in arhiva Ministerului. Nu in ultimul rand, Ministerul Turismului si CJ Vaslui ar urma sã organizeze actiuni comune pentru diverse evenimente, care vor fi stabilite de minister dupã un calendar care va fi stabilit candva, in viitor. Proiectul de hotãrare mentioneazã si lista evenimentelor la a cãror promovare va fi folosit acest logo, incepand chiar cu ‘Hora din Strãbuni’, care se va desfãsura in perioada 26 august, ale cãrei materiale promotionale sunt deja realizate. Lista evenimentelor organizate, inclusiv anul viitor, de CJ impreunã cu institutii partenere, inclusiv cu Primãria Municipiului Vaslui, cuprinde 22 de actiuni, inclusiv Zilele Culturale ale Municipiului Vaslui, Festivalul Umorului ‘Constantin Tãnase’, editia 2018, Targul Mesterilor Populari, din septembrie, ori Festivalul de Datini si Obiceiuri Populare, de la sfarsitul anului, sau de popularizare ale mesterilor populari desfãsurate cu ocazia diverselor Zile ale satelor sau ‘Fiii satului’, in niciuna dintre aceste evenimente, Ministerul Turismului neavand nici o implicare. De mentionat cã propunerea de colaborare nu a fost fãcutã doar judetului Vaslui, ci tuturor consiliilor judetene din tarã. Lansat in 2010, in urma unei campanii care a costat nu mai putin de 75 milioane de euro, bani europeni, logoul, frunza de stejar stilizatã, si sloganul ‘Romania, explorati Grãdina Carpatilor’ a starnit mai multe suspiciuni de plagiat, dupã ce acelasi creator a folosit elemente asemãnãtoare pentru insemnele turistice ale mai multor tãri. La 7 ani de la lansarea sa, poate pentru a justifica cheltuielile sau utilitatea, logo-ul este acum bãgat pe ‘gatul’ consiliilor judetene, care, cel mai probabil din politete, vor aproba cererea de la ‘centru’.