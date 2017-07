Mâine, la Prefecturã, întâlnire cu primarii pe tema vaccinãrii antirujeolice

joi, iulie 20, 2017, 3:00

Eduard-Andrei Popica, prefectul judetului Vaslui, i-a convocat pe primari intr-o sedintã de indatã, maine, cu incepere de la ora 12.00, pentru a discuta pe tema vaccinãrii impotriva rujeolei. Popica va intocmi o situatie cu comunitãtile care au acces dificil la servicii medicale sau in care nu existã medici de familie si unde procentul de copii vaccinati este mai scãzut. De altfel, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, intr-o videoconferintã cu ministrul Sãnãtãtii, Florian Bodog, cu prefectii si cu reprezentantii directiilor de sãnãtate publicã, a cerut ca panã pe 25 iulie sã fie finalizate evaluãrile a tuturor comunitãtilor vulnerabile si comunicate reprezentantilor Ministerului Sãnãtãtii. ßLa nivel de judet va exista o echipã formatã din prefect, reprezentant al directiei de sãnãtate publicã si reprezentant al Consiliului Judetean, care va colabora cu toate primãriile din judet pentru actiunile de vaccinare. În zonele in care nu existã medic de familie, vom organiza centre de vaccinare si va fi delegat un echipaj medical. Trebuie sã identificãm copiii cu varste intre nouã luni si nouã ani, grupele de varstã cele mai afectate de epidemia de rujeolã, care nu au fost vaccinati, dar si locurile in care acestia vor fi imunizati in cadrul campaniei, in cazul in care in localitãtile respective nu sunt unitãti medicale’, a spus prefectul Eduard-Andrei Popica. Numãrul total de cazuri de rujeolã confirmate in Romania panã vinerea trecutã este de 8.017, in crestere cu 370 fatã de sãptãmana 3 – 9 iulie, cand erau raportate 7.647, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sãnãtate Publicã. Cele mai multe cazuri – 1.214 – au fost inregistrate in judetul Timis, 1.109 – in Caras Severin, 999 – in Arad, iar cele mai putine in Maramures – douã, Botosani – trei, Vrancea si Constanta – cate patru. Au fost inregistrate 31 de decese. Cele 31 de persoane care au murit din cauza rujeolei erau din: Timis – opt, Arad – sase, Dolj – sase, Caras Severin – trei si cate una din judetele Bihor, Cluj, Cãlãrasi, Satu Mare, Vaslui, Galati, Mures si din Bucuresti.