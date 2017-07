Mai multe produse traditionale la Vaslui!

luni, iulie 24, 2017, 3:00

În sala de sedinte a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semintelor Vaslui a avut loc, recent, o întâlnire de lucru pe tema produselor alimentare traditionale. La discutii au participat reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si producãtori agricoli locali. Întâlnire a avut ca scop informarea fermierilor despre înregistrarea produselor traditionale, dar si identificarea de noi produse traditionale din judet.

La discutiile despre produsele traditionale au participat consilierul Ionut Diaconeasa, subsecretar de stat in Ministerul Agriculturii, Daniela Popa, consilier superior in Serviciul Industrie Alimentarã, fermierii implicati in realizarea produselor traditionale. Este vorba in special despre mici fermieri, producãtori agricoli, procesatori din domeniul agroalimentar, reprezentanti ai Grupurilor de Actiune Localã (GAL), reprezentanti ai fundatiilor si asociatiilor din domeniu. De asemenea, au fost prezenti reprezentanti ai Prefecturii, Consiliului Judetean, Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), Directiei Judetene pentru Agriculturã (DAJ) si primãriilor din judetul Vaslui. ‘Vreau sã vã spun cã initiativa ministerului este aceea de a promova la nivelul fiecãrui judet legislatia pe acest domeniu de activitate, astfel incat si la nivelul judetului Vaslui sã incercãm sã gãsim solutii pentru producãtori pentru a dezvolta acest segment de productie, in aceastã nisã de desfacere a produselor alimentare, astfel incat sã creascã valoarea adãugatã. Din acest punct de vedere, la nivelul judetului stãm, din pãcate, foarte rãu, in sensul cã avem doar douã produse traditionale atestate. Sperãm ca, prin intermediul primarilor, al oamenilor de afaceri, sã incercãm sã difuzãm aceste informatii in randul celor care au spirit de initiativã, astfel incat si la nivelul judetului Vaslui sã putem dezvolta acest sector de activitate’, a precizat Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui.

Produsele traditionale, o prioritate

Promovarea produselor si atestarea lor ca produse traditionale a devenit o prioritate nationalã, iar pentru acest lucru s-au fãcut intalniri in fiecare judet din tarã pentru identificarea acestor produse. ‘Vizita noastã la Vaslui face parte dintr-o amplã campanie pe care ministerul o desfãsoarã la nivel national, incepand din luna martie. Astfel, ne-am propus sã mergem in fiecare judet, personal, sã vã informãm, sã vã consiliem si sã oferim suport tehnic pentru promovarea produselor romanesti si atestarea lor conform sistemelor europene si romanesti de calitate. Mesajul din partea conducerii Ministerului este unul ferm, de sustinere si de comunicare pentru toti potentialii producãtori de produse traditionale. Una din prioritãti, incepand din acest an, este modalitatea noastrã de a certifica calitatea produselor pentru ale putea a le putea promova atat pe piata din Romania, cat si pe piatã din Uniunea Europeanã, pentru cã sunt produse cu potential si de calitate’, a precizat Ionut Diaconeasa, consilierul subsecretar de stat.