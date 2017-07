«Luptãm împotriva sãrãciei prin dezvoltare economicã», un proiect de succes

marți, iulie 18, 2017, 3:00

Cu ajutorul fundatiei World Vision România si cu finantare taiwanezã, un grup de 100 de fermieri vasluieni au fost scolarizati în diverse meserii, apoi învãtati sã atragã finantãri europene si sã se uneascã în asociatii agricole, care sã le reprezinte drepturile de producãtori. Proiectul, derulat pe o perioadã de 5 ani, a vizat un grup tintã de 100 de producãtori agricoli care, dupã scolarizare si calificare, o parte dintre acestoa înfiintînd trei societãti agrcole, la Buda – Osesti, Vulturesti si Negresti. Acum, fermierii doresc sã obtinã recunoasterea cascavalului de Buda si a zacustii si tocanei de legume de Vulturesti drept produse traditionale si sã-si extindã activitatea, inclusiv prin atragerea de fonduri europene. Poate cel mai important cîstig, fosti asistati social au devenit producãtori calificati si îsi pot întretine familiile din propria muncã.

Timp de 5 ani de zile, 100 de tãrani din comunele Vulturesti si Osesti si din orasul Negresti au participat la cursuri de calificare in meseriile de legumicultor, lucrãtor in cresterea animalelor si tractorist, calificãri recunoscute si cerute pe piata muncii si la cursurile de igienã si marketing in afaceri. Ei au fost in schimburi de experientã si au participat la targuri si expozitii de profil pentru a vedea cum se face in alte pãrti din tarã si din strãinãtate agriculturã performantã si au invãtat cã prin asociativitate isi pot mãri sansele de a atrage fondurile europene si a putea astfel sã-si creascã decent copiii. Toate acestea s-au realizat in cadrul proiectului Luptãm impotriva sãrãciei prin dezvoltare economicã finantat cu bani de la donatori din Taiwan, prin intermediul World Vision Romania (WVR), valoarea totalã a investitiei in cei 5 ani de proiect fiind de 250.000 de dolari. Poate cã cea mai importantã realizare a celor 5 ani de activitãti sustinute o reprezintã crearea a 3 asociatii agricole – Asociatia crescãtorilor de animale Buda – Osesti, Asociatia crescãtorilor de animale Cãzãnesti – Negresti si Asociatia de legume – fructe Vulturesti si a centrelor de procesare a laptelui si a legumelor si fructelor. Centrele de procesare au fost infiintate atat cu sprijin financiar din partea World Vision Romania, care a alocat 34.524 dolari pentru dotarea centrelor cu echipamente si materiale pentru renovare, cat si prin contributia primãriilor locale, care, au contribuit cu 6.664 dolari, spatii si resurse financiare, reprezentand 19% din valoarea echipamentelor. În cadrul acestui proiect, fundatia World Vision Romania a avut ca parteneri DADR Vaslui, Camera Agricolã Judeteanã Vaslui, Consiliile locale din comunele Osesti, Vulturesti si din orasul Negresti, APIA Vaslui si Oficiul Judetean de Reproductie Vaslui. Beneficiarii au fost sprijiniti si prin donarea de produse si bunuri in naturã, porci, utilaje, seminte, rãsaduri, pomi fructiferi, solarii, imbunãtãtind astfel viata familiei si a copiilor. ‘Oamenii aveau nevoie de sprijin pentru a valorifica chiar si putinele resurse pe care le au si a reusi sã trãiascã decent din ele. Le-am spus cã pentru asta trebuie sã depãseascã neincrederea si mentalitatea lui ‘nu se poate’ dacã vor s-o ducã mai bine si le-am si demonstrat cã este posibil. I-am sprijinit timp de 5 ani de zile si de acum inainte trebuie s-o facã singuri. Sperãm ca cele 3 asociatii agricole, care sunt si membri fondatori in douã grupuri de actiune localã din judetul Vaslui, sã acceseze fondurile europene puse la dispozitie’, a declarat Rozica Titã, coordonator proiect. În cele 100 de familii ale fermierilor beneficiari sunt peste 250 de copii, acestia fiind motivul pentru care Fundatia WVR a dorit sã desfãsoare acest proiect. Poate principalul castig al proiectului constã in faptul cã fermierii au demonstrat o schimbare de atitudine si de comportament datoritã procesului continuu de formare la care au fost expusi. Acestia au devenit increzãtori in initiativele proprii, au invãtat cum si in ce conditii sã apeleze la institutiile judetene, au interactionat cu specialisti din domeniu, au negociat preturi de vanzare, au colaborat permanent unii cu altii. Dovada stã si in numãrul de 70 de fermieri, 30 fondatori si 40 de cotizanti, care fac parte din cele trei asociatii agricole si planurile lor de viitor, care includ punerea in functiune a centrelor de procesare si a unui dozator de lapte in Negresti, atragerea de noi membri in asociatii si de fonduri europene si finalizarea procesului de atestare unor produse traditionale. Este vorba de cascavalul de Buda si zacusca si tocana de legume de Vulturesti, produse specifice si care vor deveni emblematice pentru aceste zone. Prin implicarea in proiect a unor persoane sau familii defavorizate, au fost cazuri in care beneficiari care primeau ajutor social de la stat, si-au schimbat statutul, prin veniturile generate in proiect, din ‘asistat social’ in ‘producãtor calificat’.