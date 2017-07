Luni, începe recrutarea soldatilor/gradatilor rezervisti voluntari

vineri, iulie 7, 2017, 3:00

Ministerul Apãrãrii Nationale, prin Centrul Militar Judetean Vaslui, desfãsoarã, in perioada 10 iulie – 18 august 2017, recrutarea candidatilor care doresc sã devinã soldat sau gradat rezervist voluntar. Candidatii, cetãteni romani, pot fi bãrbati sau femei, cu domiciliul in judetul Vaslui, cu pregãtire militarã (rezervisti) sau fãrã pregãtire militarã, absolventi cel putin ai invãtãmantului general obligatoriu si care sã nu fi implinit varsta de 51 ani inainte de data de 30 noiembrie 2017. Aceastã activitate se va desfãsura, in perioada mentionatã, la sediul Centrului Militar Judetean Vaslui, situat in str. C. D. Gherea nr. 11, zilnic, de luni panã vineri, intre 08.00 – 16.00. Informatii suplimentare privind statutul rezervistului voluntar (indatoriri, drepturi, recrutare, selectie si formare) pot fi gãsite in Legea 270/2015, privind Statutul rezervistilor voluntari si in Ordinului M 25/ 31.03.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in MApN a prevederilor Legii nr. 270/2015. Personalul Centrului Militar Judetean Vaslui stã la dispozitia celor interesati pentru consiliere incepand de astãzi, 10 iulie, direct la sediul Centrului Militar Judetean Vaslui sau la numerele de telefon 0235/317571 si 0235/312961.