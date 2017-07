Locurile în cresã în municipiul Vaslui, la mare cãutare

miercuri, iulie 26, 2017, 3:00

Pentru cele 73 de locuri libere din cresele din municipiul Vaslui au fost, în acest an, nu mai putin de 106 cereri, din care 3 au fost respinse, pentru cã pãrintii nu locuiesc în oras. Luni, a fost anuntat lista cu copiii acceptati, departajarea fãcându-se pe baza punctajului calculat la fiecare diosar în parte, nemultumitii având termen pânã joi sã depunã eventuale contestatii. Restul copiilor vor intra pe o listã de asteptare, iar pãrintii vor trebui sã se descurce cu cei mici cum vor putea.

Municipalitatea vasluianã oferã cetãtenilor servicii sociale, respectiv un ajutor in cresterea copiilor, constand in locuri oferite in 3 crese din subordine, respectiv Cresa nr. 3 ‘Emil Racovitã, Cresa nr. 5 ‘Republicii’ si Cresa nr. 5 ‘Avantului’. Locurile disponibile pentru vitorul an scolar s-au dovedit insã a fi insuficiente, astfel cã a fost nevoie de departajarea celor 106 cereri depuse pe baza unui punctaj, acordat fiecãrui dosar in parte. Punctajul a fost acordat pe baza criteriilor de departajare stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Biroului crese, din cadrul primãriei Vaslui, aprobat prin HCL 56/25.05.2017. La inceputul acestei sãptãmani, pe site-ul Primãriei, a fost publicatã lista copiilor admisi la fiecare cresã in parte, restul pãrintilor putand ca, in termen de 3 zile, sã depunã contestatii cu privire la punctajul obtinut. Deocamdatã, in prima zi, nu a fost depusã nici o contestatie, insã mai multi pãrinti sau interesat de conditiile depunerii lor. Trei dintre dosare au fost din start respinse, dat fiind cã solicitantii nu se incadreazã in categoriile de beneficiari ai serviciilor sociale oferite de cresele din subordinea Primãariei Vaslui, dat fiind cã nu au domiciliul pe raza municipiului. Una dintre cele mai cãutate a fost Cresa nr. 5 ‘Republicii’, la care, din cele 32 de locuri, 14 sunt ocupate cu copii deja inscrisi, si care, in noul an scolar 20172018, vor merge la grupa mare. Deorece intre dosarele ce indeplinesc criterile de departajare se aflã cele a doi frati, a fost suplimentat cu un loc, la 19, numãrul locurilor vacante. Si pentru Cresa nr. 3 ‘Emil Racovitã’ au fost mai multe optiuni decat cele 17 locuri disponibile, alte 13, din totalul de 30 de locuri fiind deja ocupate de copii inscrisi in anul anterior si care vor fi la grupa mare. Si aici a fost necesarã suplimentarea locurilor libere, doi copii avand dosare cu acelasi punctaj, indeplinind aceleasi conditii de departajare. La aceste douã crese, restul dosarelor cu punctaj de admitere au fost repartizate cãtre Cresa nr. 5 ‘Avantului’, iar cele cu punctaj mai mic, au rãmas pe lista de asteptare. În ceea ce priveste Cresa nr. 5 ‘Avantului’, cea mai mare din oras, cu un total de 62 locuri, din care 26 deja ocupate din anii anteriori, si aici a fost nevoie de o suplimentare, dat fiind cã au fost depuse dosare a patru frati, care se incadreazã in aceleasi conditii de departajare. Toate locurile libere au fost ocupate, astfel cã, la nivelul municipiului Vaslui, vor rãmane pe lista de asteptare 28 de dosare. Acestea vor fi admise, in ordinea punctajului obtinut, in momentul in care vor apãrea locuri disponibile, prin retragerea altor copii de la cresã. Panã atunci, dacã nu vor avea noroc la eventualele contestatii depuse, pãrintii vor trebui sã se descurce cum pot, apeland, pentru a-si pãstra serviciul, la bunici, rude, vecini sau, cine-si permite, la bone.