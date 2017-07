Lideri nationali la culesul de plante medicinale

marți, iulie 4, 2017, 3:00

În acest an, Directia Silvicã (DS) Vaslui se claseazã pe primul loc in tarã in ceea ce priveste cantitatea de plante medicinale care va fi recoltatã. Silvicultorii vasluieni impreunã cu peste 2.000 de culegatori vor aduna in aceastã perioadã 70 de tone de plante medicinale uscate. Toata aceastã cantitate este deja contractatã si va ajunge la firme specializate de produse farmaceutice sau cosmetice. ‘Calitatea si certificarea bio sunt elementele principale pentru care plantele medicinale din judetul Vaslui sunt cautate. Cele mai solicitate sunt florile de tei, soc, sunãtoare, urzicã sau frunzã de nuc. În total, cele 70 de tone de plante medicinale vor aduce venituri de peste un million de lei’, a spus Cãtãlin Idriceanu, directorul DS Vaslui. Demn de remarcat este faptul cã, in acest an, solicitãrile de plante medicinale din partea firmelor specializate sunt mai mari cu 35% fatã de anul trecut. Pentru a realiza aceastã activitate, DS Vaslui este certificatã BIO de cãtre SC Ecoinspect Cluj, firmã atestatã international, si toate produsele livrate cãtre firmele farmaceutice sunt culese din zone nepoluate si naturale. Astfel, plantele medicinale culese in judetul Vaslui se incadreazã in randul produselor naturale ecologice. Dupã finalizarea campaniei de recoltare a plantelor medicinale, silvicultorii vasluieni vor incepe o nouã campanie de cules la fructe de pãdure, care sunt foarte cãutate de strãini.