Investitii accelerate

luni, iulie 24, 2017, 3:00

În acest an, investitiile din municipiul Vaslui nu au mers conform programului stabilit. Vremea rea de la începutul anului, repetarea unor licitatii, slaba capacitate a firmelor de constructii, toate acestea au întârziat serios programul de investitii. Pentru a recupera terenul pierdut si a realiza cheltuielile pe partea de dezvoltare, perioada iulie – septembrie 2017 este decisivã. Pe lângã lucrãrile mai vechi din zona centralã, Cartierul 13 Decembrie si Garã II, Primãria Vaslui a lansat licitatiile pentru mai multe lucrãri de anvergurã, printre care Parcul Tineretului, Costache Negri si Avram Iancu.

Prima jumãtate a anului 2017 nu a reprezentat o perioadã fastã pentru demararea sau continuarea proiectelor de investitii din municipiul Vaslui. Dacã in primele trei luni ale anului conditiile climaterice nu au fost favorabile deschiderii de noi santiere, in al doilea trimestru, proiectele au inceput mult mai greoi decat se astepta executivul local. În aceste conditii, trimestrul trei reprezintã perioada de apogeu pentru alocarea fondurilor de la bugetul local pentru programele de dozvoltare, in timp ce, in ultimele trei luni ale anului, lucrãrile se vor derula in functie de vreme. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a admis, in cadrul unei conferinte de presã, cã la capitolul dezvoltare sunt probleme in ceea ce priveste implementarea investitiilor. ‘Avem lucrãri care vin din urmã, alte investitii nou promovate, iar alte proiecte sunt pregãtite, din acest an, pentru anul viitor. Vrem sã terminãm in acest an cu Zona Centralã, am asfaltat strada Nicolae Bãlcescu si continuãm lucrãrile in Cartierul 13 Decembrie. Sala de Sport de pe Donici a fost finalizatã, iar in aceastã sãptãmanã ii vom face receptia. De asemenea, continuãm lucrãrile in zona Garã II’, a precizat Vasile Pavãl.

Licitatii repetate

Au fost scoase la licitatie lucrãrile pentru reabilitarea Parcului Tineretului, a fost semnat contractul pentru reabilitarea strãzii Costache Negri si a fost semnat contractul pentru licitatia lucrãrilor din zona Teoclinik. ‘Actiunea nu e satisfãcãtoare. Am lansat continuarea lucrãrilor in cartierul Avram Iancu, o zonã care ne-a creat probleme. O parte din lucrãri au fost fãcute de o firmã care s-a retras, iar acum am scos din nou lucrãrile la licitatie. S-a prezentat o singurã firmã, din Iasi, am solicitat niste clarificãri de la agentul economic, dar nu am mai primit niciun rãspuns. Licitãm din nou, dar aceasta inseamnã o nouã perioadã de timp…’, a explicat Pavãl. Este in pregãtire si documentatia pentru reabilitarea strãzii Republicii, care va intra in reparatii capitale, in paralel fiind intocmitã documentatia si pentru modernizarea strãzii Traian. Dupã ce se va incheia modernizarea strãzii Republicii, va incepe lucrul in zona Traian, pentru a nu bloca in acelasi timp douã artere importante de circulatie din municipiul Vaslui.

Colectarile, peste 54%

În primul semestru al acestui an, veniturile realizate la bugetul local al municipiului Vaslui reprezintã 54,71% din programul stabilit, din taxele si impozitele locale, impozitul pe venit, TVA, fonduri europene si alte fonduri de la diferite ministere. Dacã la venituri colectãrile au fost in grafic, pe partea de cheltuieli, situatia nu este la acelasi nivel. La sfarsitul semestrului I 2017, cheltuielile realizate de la bugetul local au fost de 42%. La cheltuielile cu functionarea nu au fost probleme, fiind finantare corespunzãtor unitãtile de invãtãmant, reparatiile la strãzi, asistenta socialã, Politia Localã, subventiile pentru Transurb si Termprod, activitãtile culturale si sportive. ‘La cheltuielile de functionare, nu am avut nicio platã restantã si nu inregistrãm datorii la furnizoriî, a punctat Vasile Pavãl. Pe segmentul asistentei sociale au fost acordate servicii de specializate la domiciliu pentru 23 persoane varstnice, in timp ce la cantina socialã din Crucea Gãrii sunt 139 de familii care isi asigurã hrana. Pe domeniul de activitate privind protectia copilului, aparatul de specialitate din cadrul Primãriei a realizat 80 de planuri de servicii, 95 de anchete sociale pentru copii si au fost consiliati copii din 29 de familii, ai cãror pãrinti sunt plecati in strãinãtate. De asemenea, la centrul de zi ‘Bucuria’ (langã Liceul ‘Emil Racovitã’), prin diverse mijloace educative s-au realizat actiuni in vederea reducerii riscului de abandon scolar.