Înscrierile la scolile de politie, pânã pe 21 iulie

joi, iulie 20, 2017, 3:00

Cei care vor sã urmeze o carierã de politist mai au doar câteva zile pentru a se înscrie la concursul de admitere la scolile de politie.

Panã la data de 21 iulie 2017 se pot depune cererile de inscriere pentru candidatii la concursul de admitere la scolile de agenti de politie. Cei interesati de cariera de politist se pot inscrie pe unul dintre urmãtoarele locuri: a) Scoala de Agenti de Politie ‘Vasile Lascãr’ Campina – 554 de locuri (14 locuri pentru rromi, 8 locuri pentru alte minoritãti); b) Scoala de Agenti de politie ‘Septimiu Muresan’ Cluj-Napoca – 150 de locuri (6 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minoritãti). Pe site-ul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui https://vs.politiaromana.ro sau pe pagina de internet a Politiei Romane www.politiaromana.ro, la sectiunea Carierã, se gãsesc toate informatiile necesare cu privire la inscrierea si desfãsurarea concusului. Înscrierile au loc la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui din municipiul Vaslui, str. Hagi Chiriac, nr. 1, Serviciul Resurse Umane, in fiecare zi lucrãtoare, intre orele 9.00 – 15.00, unde candidatii se vor prezenta cu actul de identitate. Panã in prezent, 71 de candidati au formulat cereri de inscriere pentru Scoala de agenti de politie ‘Vasile Lascãr’ Campina si Scoala de agenti de politie ‘Septimiu Muresan’ Cluj-Napoca. Campania de recrutare a candidatilor pentru concursul de admitere la Academia de Politie ‘Alexandru Ioan Cuza’ Bucuresti – sesiunea 2017 s-a incheiat in luna mai a.c., fiind inscrisi 53 de candidati.