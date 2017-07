Începe înscrierea la licee!

luni, iulie 3, 2017, 3:00

Rezolvarea contestatiilor depuse de elevii vasluieni nemul tu – miti de notele primite la Evaluarea Nationalã nu a adus foarte multe surprize, procentul celor care au obtinut medii peste 5 majorându-se cu doar 0,1%, de la 71,62% la 71,72%, sub media nationalã, care în acest an este de 77%. Emotiile elevilor si ale familiilor acestora nu au trecut, pentru cã, astãzi, începe înscrierea în învãtãmântul liceal.

Recorectarea lucrãrilor a mã – rit de la 8 la 12 numãrul absolventilor de gimnaziu cu media maximã, zece dintre ei fiind de la scoli din municipiul Vaslui. Doi vasluieni, Miriam Mãlina Matcasu, de la Scoala Gimnazialã ‘Constantin Parfene’, si Ruxandra Maria Albescu, de la Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’, si doi barlãdeni, Ana Maria Nanu si Dragos Sarbu, ambii de la Scoala Gimnazialã ‘George Tutoveanu’, li se adaugã celor opt absolventi ai unor scoli din municipiul Vaslui, Ciobotaru Tudor si Iordan Andrei, de la Scoala Gimnazialã ‘Stefan cel Mare’, Gavrilã Elena si Panainte Diana Teodora, de la Scoala Gimnazialã ‘Mihai Eminescu’, Iancu Crina si Lupu Cosmin Daniel, de la Scoala Gimnazialã ‘Mihail Sadoveanu’, Iurascu Mihaela Oana, de la Scoa la Gimnazialã ‘Alexandra Nechita’, si Perial Rãzvan Andrei, de la Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui, care au reusit sã se afle in cercul select a celor doar 297 absolventi de gimnaziu care, la nivel national, au obtinut media maximã. În total, la nivelul judetului Vaslui au fost acordate 60 de note de 10 la limba si literatura romanã si 50 de astfel de note la matematicã. Situatia stã cu totul altfel la nivel national, notele maxime acordate au fost de 3 ori mai multe la matematicã decat la romanã, respectiv 4.450 fatã de 1.745! Odatã cu afisarea rezultatelor finale ale examenului de Evaluare Nationalã, emotiile elevilor si ale familiilor acestora nu au trecut, pentru cã, astãzi, incepe inscrierea in invãtãmantul liceal, pentru ocuparea unui loc la liceele sau specialitãtile de top urmand a fi dusã o adevãratã bãtãlie a mediilor. Asta pentru cã, incepand din acest an, media de la Evaluare conteazã in proportie de 80%, pe cand cea din gimnaziu, doar in proportie de 20%. Etapa de repartizare com pu terizatã si admitere in invãtãmantul liceal de stat pen tru candidatii din seria cu rentã, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani panã la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018, va incepe in 3 – 6 iulie 2017. Acum, absolventii clasei a VIII-a si pãrintii acestora, asistati de diri – gintii claselor a VIII-a, vor face completarea optiunilor in fisele de inscriere, la fel ca absolventii proveniti din alte judete, care se vor adresa la centrul special desemnat din judetul pentru care solicitã inscriere. Tot in aceastã perioadã, se va proceda la introducerea in baza de date computerizatã (aplicatia informaticã centralizatã) a datelor din fisele de inscriere. În perioada 4 – 7 iulie , pãrintii si candidatii vor putea verifica fisele editate de calculator, corecta greselile in baza de date computerizatã si lista fisele corectate din calculator, operatiuni ce se vor realiza utilizand aplicatia informaticã centralizatã. Pe 12 iulie se va face repartizarea computerizatã in invãtãmantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a, pentru ca a doua zi, 13 iulie, sã se facã afisarea in unitãtile de invãtãmant gimnazial a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in licee. Tot atunci, fiecare unitate licealã vor afisa lista candidatilor repartizati in acea unitate. Dosarele de inscriere, la scolile unde au fost repartizati, se vor depune de cãtre candidati in perioada 13 – 17 iulie, pentru ca, pe 18 iulie, sã se facã transmiterea de cãtre unitãtile de invãtãmant liceal de stat a situatiei locurilor rãmase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceastã etapã de admitere, in vederea demarãrii celei de a doua etape, la care vor putea participa si elevii care, intre timp, si-au rezolvat corigentele sau situatia scolarã. Prima zi de liceu va fi 11 septembrie 2017.