Începe a IV-a editie a Taberei de astronomie «Sã cunoastem cerul!»

De maine, timp de cinci zile, Observatorul Astronomic si Astroclubul ‘Perseus’ al Muzeului ‘Vasile Parvan’ din Barlad vor organiza o nouã editie a Taberei de astronomie ‘Sã cunoastem cerul!’. Astfel, ce-a de-a IV-a editie va avea loc in imediata vecinãtate a Rezervatiei Naturale ‘Bãdeana’, din comuna Tutova, la circa 15 kilometri sud de Barlad. Ca si panã acum, tabãra de astronomie este destinatã in special celor pasionati de astronomie, dar mai ales membrilor Astroclubului ‘Perseus’. Organizatorii au anuntat insã cã la activitate se pot alãtura si alti astronomi amatori de la alte cluburi si asociatii astronomice din tarã. ‘Toti cei care doresc sã participe in tabãra de astronomie trebuie sã vinã pregãtiti corespunzãtor acestui gen de activitate, respectiv cort, izopren, haine groase, apã si alimente neperisabile, pentru cel putin douã zile. Publicul obisnuit poate participa impreunã cu membri clubului de astronomie la observatii astronomice, iar accesul va fi liber. Cei care doresc si dispun de mijloc de transport personal pot sã vinã seara, dupã ora 21.00, in perioada 19 – 22 iulie 2017, sã priveascã cerul prin instrumentele aflate in dotarea Observatorului Astronomic’, a declarat Dumitru Ciprian Vintdevarã, organizatorul taberei.