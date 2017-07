Încep controalele pentru cererile de subventie în agriculturã 2017

vineri, iulie 14, 2017, 3:00

În acest an, se doreste la timp a plãtii subventiilor în agriculturã aferente cererilor de platã depuse în campania 2017, atât a avansurilor acordate în vederea pregãtorii noului an agricol, cât si a plãtilor regulare. În acest scop, APIA Vaslui a demarat deja, începând de luni, 10 iulie, controalele atât cele clasice, cât si cele prin teledetectie, a esantionului de cereri depuse de fermieri. Sunt premise ca, în acest an, atât avansurile din subventii, cât si plãtile regulare, sã se facã în timp util pentru ca fermierii vasluieni sã pregãteascã noul an agricol.

În perioada 10 iulie – 01 octombrie, Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã – Centrul Judetean Vaslui desfasoarã campania de control, clasic pe teren si prin teledetectie a cererilor unice de platã depuse de fermierii vasluini in anul 2017. În aceastã perioadã, cele 8 echipe ale insopectorii APIA Vaslui vor trebui sã verifice un numãr de 1833 fermieri inclusi in esantionul de control din acest an, din care 254 fermieri, cu un numãr de 3906 parcele, au fost selectati pentru controlul clasic pe teren, si 1579 la controlul prin teledetectie cu un numãr de 9770 parcele. Trebuie spus cã, in anul 2016 esantionul de control a fost format din 825 fermieri, unul dintre cele mai consistente la nivel national, din care controlul clasic pe teren cuprindea un numãr de 344 cereri cu 13192 parcele si alti 481 fermieri selectati pentru controlul prin teledetectie. Datoritã volumului mare de muncã, si in conditiile personalului insuficient, plata subventilor, in cazul unora dintre beneficiari, s-a fãcut ceva mai tarziu, lucru care, sperã conducerea APIA Vaslui, nu va mai fi cazul in acest an! Pentru eficientizarea activitãtii de control, fermierii selectati vor fi anuntati cu privire la vizita inspectorilor APIA, ocazie cu care sunt obligati sã permitã accesul inspectorilor pe terenul fermei si sã prezinte informatiile si documentele cerute legate de obiectul controlului si sã delimiteze parcelele, la fata locului, dacã pe parcelele invecinate a fost infiintatã aceeasi culturã. Controlul se poate face si in lipsa fermierului dacã scopul pentru care a fost selectat fermierul la control, nu impune acest lucru. Este insã necesarã prezenta fermierului atunci cand acesta a fost selectat cu scop control agromediu si de asemenea pentru controlul cerintelor de ecoconditionalitate. În cazul in care fermierul refuzã sau restrictioneazã accesul in exploatatie a reprezentantilor APIA, pentru efectuarea controlului la fata locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin in anul respectiv devine neeligibilã. Rezultatele controlului pot fi contestate, in cazul in care fermierul este nemultumit de datele inscrise in Raportul de control, acesta are dreptul sã intocmeascã si sã transmitã contestatie la Centrul judetean sau local APIA in termen de 30 de zile de la primirea raportului de control. Trebuie mentionat cã, desi in acest an, la nivel national, suprafata si numãrul fermierilor ce vor fi supusi controalelor este la jumãtate fatã de anul trecut, respectiv 1.277.039 ha, din cele 9.326.864,87 de hectare cerute la platã, fatã de Campania 2016, cand inspectorii APIA au verificat 2.763.053,90 de hectare din 9.037.093,40, cate au fost cerute la platã, controalele s-au dublat in randul fermirilor vasluieni.