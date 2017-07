Încã o salã de sport pentru elevii din Bârlad!

luni, iulie 3, 2017, 3:00

Alesii Bârladului au fost de acord cu darea în folosintã a unei sufrafete de teren cãtre Scoala gimnazialã „Vasile Pârvan”, din municipiu, în vederea construirii unei noi sãli de sport.

Institutia beneficiarã, Sco ala gimnazialã ‘Vasile Parvan’ (fosta Scoalã nr. 2), va primi in administrare suprafata de 625 de metri pãtrati, aflatã in proprietatea municipalitãtii. Aici, dupã ce va fi finalizat un ambitios proiect de construire de la zero a unei sãli de sport – sursele de finantare fiind asigurate, cel mai probabil, atat din fonduri europenem cat si guvernamentale – se va putea vorbi despre una dintre cele mai mari sãli de sport din localitate, la concurentã cu noua salã de sport de la Scoala ‘Episcop Iacov Antonivici’, care va fi datã in folosintã, spun surse din Primãrie, in toamna acestui an. În prezent, costurile investitiei nu sunt cunoscute in detaliu, intrucat proiectul de finantare nu este finalizat. Totusi, se estimeazã cã realizarea obiectivului de investitii va costa cateva milioane bune de lei. Scoala a fost datã in folosintã in anul 2007, dar proiectul initial nu a prevãzut si un spatiu adecvat pentru desfãsurarea activitãtilor sportive. În lipsa acestuia, s-a improvizat ‘la greu’: vara, orele de educatie fizicã si sport s-au desfãsurat pe un teren improvizat (covor asfaltic, deloc potrivit pentru specificul activitãtilor, si un simulacru de acoperis), iar iarna, in sãlile de curs.