În locul aerului curat din Grãdina Publicã Bârlad, în celula de la Penitenciar!

vineri, iulie 14, 2017, 3:00

Condamnat în martie 2016 pentru trafic de droguri în rândul elevilor de la licee din Bârlad, Bogdan Ionascu nu a respectat conditiile suspendãrii executãrii pedepsei, astfel cã Serviciul de Probatiune a cerut, încã din luna noiembrie anu trecut, revocarea beneficiului suspendãri sub supraveghere a pedepsei, si asa micã, primite de tânãrul bârlãdean. Zilele trecute, Tribunalul Vaslui a aprobat aceastã cerere si, pentru cã nu a executat cele 60 de zile de muncã în folosul comunitãtii, pedeapsa a fost transformatã în executare efectivã, în celulele Penitenciarului Vaslui.

Tn octombrie 2015, politistii barlãdeni reuseau destructurarea unei retele de traficanti de droguri formatã din 11 persoane, majoritatea elevi sau absolventi ai unor licee din Barlad, care se ocupau cu plasarea de droguri de risc si marte risc, contra unor sume variind intre 10 si 50 de lei doza, in randul colegilor, inclusiv liceenilor din municipiul Vaslui. Bãnuind cã este psosibil sã fie in atentia organelor de politie, traficantii si-au schimbat strategia si purtau asupra lor cantitãti ici de droguri pentru ca, dacã erau prinsi sã declare cã le folosesc in vederea consumului propriu, si nu pentru vanzarea in cluburi sau chiar in unitãtile de invãtãmant. Tntre traficanti se aflau tineri care aveau deja condamnãri anterioare pentru fapte asemãnãtoare, cum este cazul lui Radu Octavian, ce beneficiase deja de clementa judecãtorilor, primind o pedeapsã cu suspendarea executãrii, fiind dealtfel singurul care a fost obligat sã execute pedepasa in regim de detentie, in penitenciar. Toti ceilalti s-au ales cu maxim 3 ani de inchisoare cu suspendare, cele mai mici pedepse fiind acordate in cazul lui Stefan Alexandru Ghimpu si lui Alin Iulian Obreja, acuzati de detinere de droguri de risc in vederea consumului propriu, fãrã drept, si cãrora magistratii le-au dat cate un an de inchisoare, cu suspendare. Din retea fãceau parte si doi frati, Bogdan si Mihãitã Adrian Ionascu, acuzati de trafic de droguri de risc in formã continuatã si detinere de droguri de risc in vederea consumului propriu, care au fost condamnati la cate un an si opt luni de inchisoare, cu suspendare. Tn afara obligatiei de a respecta unele mãsuri impuse de instantã, ei ar fi trebuit sã execute si cate 60 de zile de muncã in folosul comunitãtii, la Grãdina Publicã din municipiul Bãrlad, sau la Spitalul Municipal sElena Beldimano. Fratele mai mare, Bogdan, a inteles clementa magistratilor ca un semn de slãbiciune si nu s-a prezentat sã execute orele de muncã, lucru semnalat de cãtre Serviciul de Probatatiune din cadrul IPJ Vaslui incã din luna noiembrie a anului trecut, cand a cerut ridicarea suspendãrii executãrii pedepsei. Chiar dacã pe data de 22 decembrie, Tribunalul Vaslui aproba aceastã sesizarea, punerea in aplicare a cererii a durat mai bine de jumãtate de an, datoritã procedurilor judiciare. Astfel, abia miercuri, 12 iulie, judecãtorii tribunalului Vaslui au luat o decizie in aceste sens, revocand suspendarea sentintei de 1 an si 8 luni de inchisoare, dispunand totodatã executãrii pedepsei in regim de detentie, la Penitenciarul Vaslui. Chiar si asa, Bogdan Ionascu se mai poate bucura de cateva zile de vacantã, sentinta nefiind definitivã, putand fi contestatã la instanta superioarã, Curtea de Apel Iasi, in termen de trei zile de la comunicare. Dacã sentinta va rãmane definitivã, tanãrul amator de droguri se poate spune cã a fãcut o proastã afacere: a dat douã luni de muncã in aer curat pe cel putin un an de detentie in celulã. Asta in cazul in care, pentru bunã purtare, va beneficia de eliberare conditionatã inainte de termen!