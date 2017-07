În jumãtate de an, a vorbit cât altii într-o sutã de… mandate!

vineri, iulie 7, 2017, 3:00

Deputatul Corneliu Bichinet, presedintele Organizatiei Judetene PMP Vaslui, si-a fãcut publicã activitatea parlamentarã, de la validare pânã în prag de vacantã parlamentarã. O (aproape) jumãtate de an plinã, în care a luat cuvântul, deja, de o sutã de ori. Cât altii într-o sutã de… mandate, având în vedere faptul cã unii parlamentari nu au luat cuvântul, într-un mandat întreg, decât atunci când au depus jurãmântul…

(Re)intrat in Parlamentul Romaniei dupã 12 ani in care a fost, pe rand, presedinte (un mandat) si vicepresedinte al Con siliului Judetean (douã mandate conse cutive), Corneliu Bichinet a schimbat doar camera in care isi desfãsoarã acti vitatea, nu si maniera de actiune. Care este aceasta? Interventii cat mai dese, cu scopul ‘de a le reaminti guvernantilor cã in tara aceasta existã si ju – detul Vaslui’. Si Bichinet s-a tinut de cuvant. Recent, deputatul si-a fãcut public raportul de activitate, in care este sintetizatã atat activitatea legislativã, cat si interventiile in plen. Fãrã a avea o statisticã detaliatã a activitãtii celorlalti deputati, cele 100 de luãri de cuvant in plen, in 32 de sedinte, la 67 de puncte, il situeazã pe Corneliu Bichinet in topul parlamentarilor harnici. De foarte multe ori, interventiile sale au fãcut deliciul sãlii. În ceea ce priveste declaratiile politice, acestea s-au bucurat de succes nu doar in plen, ci si in mediul online, unde au strans, rapid, mii de vizualizãri. Unul dintre ‘clientii’ preferati a fost’galacticul’ Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, cãruia Bichinet i s-a adresat in repetate randuri, semnalandu-i problemele cu care se confruntã judetul Vaslui si cerand solutii pentru rezolvarea acestora. Locurile de muncã, sãrãcia din zonã, lipsa sau precaritatea infrastructurii, blocarea unor investitii, iatã doar cateva dintre temele ‘de atac’. De asemenea, nu au lipsit referirile la situatia grea a locuitorilor din satele si comunele vasluiene si, temã dureroasã pentru negresteanul Corneliu Bichinet, apelul public pentru redeschiderea spitalului din localitate. La unele, parlamentarul a primit rãspuns in scris; la altele, incã mai asteaptã. De mentionat cã Bichinet este vice – presedintele Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic din Camera Deputatilor. Statistica aratã cã a luat de 67 de ori cuvantul, in 32 de sedinte, a fãcut 16 declaratii politice, este initiatorul a 22 de propuneri legislative initiate, a unui proiect de hotãrare, a adresat decidentilor guvernamentali 5 intrebãri si interpelãri (referitoare la ‘Construirea unui monument omagial la Alba Iulia’, ‘Plãcile de aur ale Romaniei’, ‘Ghitã si secretele sale’, ‘Viata durã din Delta Dunãrii’ si, a cincea, dar poate cea mai importantã, ‘Re deschiderea Spitalului orasenesc Negresti’). De asemenea, Corneliu Bichinet si-a pus semnãtura pe o motiune simplã. Tot la capitolul ‘activitate parlamentarã’ intrã si activitatea desfãsuratã in teritoriu, Corneliu Bichinet deschizand, de la preluarea mandatului, 4 birouri parlamentare, in Vaslui (str. Republicii, bloc 363, sc. B), Barlad (str. Republicii nr. 217, sc. B, cam. 10), Negresti (str. Mihail Sadoveanu nr. 4) si Husi (str. Piata Victoriei nr. 11, bloc 2, sc. B).

Propuneri legislative

* Propunere legislativã pentru modificarea art. 41 si art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor; * Propunere legislativã pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apãrarea impotriva incendiilor; * Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finantãrilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitãti nonprofit de interes general; * Propunere legislativã pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedurã civilã; * Propunere legislativã pentru completarea Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru; * Propunere legislativã privind unele mãsuri de cotizare retroactivã in sistemul public de pensii; * Propunere legislativã pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sãnãtãtii; * Propunere legislativã privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Iasi – Targu Mures ßAUTOSTRADA UNIRII’; * Propunere legislativã pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al Romaniei; * Propunere legislativã pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; * Propunere legislativã pentru modificarea Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice; * Propunere legislativã pentru completarea Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 40/2013 pentru finantarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si imunologie ßCantacuzino’ in vederea realizãrii Planului national de interventie pentru prevenirea imbolnãvirii in masã a populatiei, generate de epidemii si pandemii, si incredintarea prestãrii unor servicii de interes economic general institutiilor aflate in coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sãnãtãtii; * Propunere legislativã pentru modificarea art. 10 alin. (4) si a art. 168 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011; * Propunere legislativã pentru completarea si modificarea art. 18 al Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetãtenilor romani in strãinãtate; * Propunere legislativã privind protejarea agriculturii si zootehniei in Romania; * Propunere legislativã pentru modificarea si completarea art. 1 din Legea 15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personalã.