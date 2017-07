În 2018, începe construirea Spitalului Regional de Urgentã Iasi

vineri, iulie 21, 2017, 3:00

În anul 2018, va începe construirea Spitalului Regional de Urgentã Iasi. Dupã ce a participat la o întâlnire de lucru la Prefectura Iasi, Vasile Mariciuc, vicepresedintele CJ Vaslui, a spus cã discutiile privind spitalul sunt foarte avansate, în prezent lucrându-se la Master Planul pe sãnãtate. Spitalul Regional va fi nucleul unui sistem de sãnãtate în care vor fi angrenate spitalele judetene din Regiunea Nord-Est 1.

Vasile Mariciuc, vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, a spus cã sunt sanse foarte mari ca, incepand de anul viitor, sã inceapã construirea Spitalului Regional de Urgentã. Afirmatia reprezentantului CJ vine dupã intalnirea de lucru care a avut lor miercuri, 19 iulie, la Prefectura Iasi, la care au participat sefii administratiilor judetene si repsonsabilii din sãnãtate din judetele Regiunii Nord – Est. La discutii a participat si Corina Silvia Pop, secretar de stat in Ministerul Administratiei si Internelor. ìIdeea unui spital regional este una foarte bunã, pentru cã obiectivul va fi crearea unui nucleu, a unei retele de spitale judetene, municipale orãsenesti si dispensare care sã functioneze in asa fel incat la Spitalul Regional sã ajungã numai pacienti cu cazuri deosebite. În esentã, este vorba despre o eficientizare a serviciilor medicale pe filiera asistentei comunitare (dispensare) – spitale judetene – spitalul regional. Se va face o selectie a bolnavilor, accentual punandu-se pe ambulatoriu, astfel incat nici spitalul regional, nici cele judetene sã nu fie asaltate de bolnavi care nu necesitã servicii medicale de acolo’, a spus Vasile Mariciuc. Spitalul Regional de Urgentã va fi construit la Iasi, pe un teren de 23 de hectare aflat in apropiere de Moara de Vant (intre strada Moara de Vant si bulevardul C. A. Rosetti). Pentru spital vor fi suficiente 10 – 12 hectare, existand astfel posibilitatea unei viitoare extinderi. Forma spitalului, asemãnãtoare cu cea a unui terminal de aeroport, va permite extinderea prin construirea de noi module si prelungirea corpului central. În total, spitalul va dispune de 750 – 780 de paturi, iar in cadrul sãu ar urma sã lucreze aproximativ 2.500 de cadre medicale. Suma necesarã pentru construire sa ar urma sã se ridice la 150 – 200 milioane de euro. Din total, 50 milioane de euro vor fi asigurati de Comisia Europeanã, iar alte 50 milioane de euro, dintr-un credit contractat de Guvern la Banca Europeanã pentru Investitii. Restul fondurilor ar urma sã fie asigurat tot de Guvern, prin bugetul de stat. Se estimeazã cã peste sase milioane de locuitori, accidentati, arsi, bãtuti sau intoxicati, cazuri grave care trebuiau tratate in cele mai bune conditii, ar urma sã fie beneficiarii serviciilor acestui spital.