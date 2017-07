Iar dã iama ANI în alesii vasluieni!

marți, iulie 4, 2017, 3:00

Doi alesi locali, care si-au pãstrat functiile si în actualul mandat, Ion Dorobantu, primarul comunei Bogdãnesti, si Aurel Turlea, viceprimarul de la Iana, apar pe o listã neagrã a Agentiei Nationale de Integritate, care include alti 9 alesi locali din tarã, ca fiind în stare de incompatibilitate, pentru fapte datând de acum… 5 ani! Dorobantu este acuzat cã, simultan cu functia de primar, a fost si în consiliul de administratie a unei scoli din comunã. A fost declarat incompatibil, desi nu a fost retribuit pentru aceasta. Mai mult, în cele 3 din cele 40 de sedinte din perioada incriminatã la care a participat nu sau votat probleme ce tin de bugetul scolii. În ceea ce-l priveste pe vicele Turlea, marea sa vinã este aceea cã nu a renuntat la firma sa, un chiosc alimentar din comunã, care oricum nu avea afaceri cu primãria!

Într-un comunicat de presã al ANI, postat luni pe site-ul institutiei, nu mai putin de 11 fosti sau actuali alesi locali din intreaga tarã sunt declarati ca fiind fie in stare de incompatibilitate, fie in conflict de interese de naturã administrativã, ori, in 3 cazuri, de naturã penalã. Pe aceastã listã figureazã si trei alesi vasluineni, care, in urma alegerilor locale de anul trecut, au fost reconfirmati in functie si care, pentru fapte datand de acum 5 ani, au fost declarati in stare de incompatibilitate. Este vorba de Ion Dorobantu, primarul comunei Bogdãnesti, care ar fi ajuns in aceastã situatie pentru faptul cã, in perioada septembrie 2012 – iunie 2014, ar fi detinut simultan, pe langã functia de primar, si pe cea de membru a Consiliului de Aministratie al unei scoli din comunã. Un al doilea ales local vasluian aflat pe lista neagrã a ANI este Aurel Turea, viceprimarul comunei Iana, care, odatã cu numirea sa in 2012 in aceastã functie, nu ar fi renuntat la calitatea de comerciant persoanã fizicã, titular al Turlea I. Aurel – Întreprindere Individualã, respectiv patron al unui chiosc alimentar din sat, care, oricum, nu fãcea ‘afaceri’ cu primãria. Trebuie spus cã ANI nu a anuntat cã, in cazul celor 11 alesi de pe lista neagrã, s-ar fi declansat si alte proceduri in instantã, ci doar faptul cã ‘persoanele evaluate au fost informate despre declansarea procedurii de evaluare, ele – mentele identificate, precum si de drepturile de care beneficiazã – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considerã necesare, personal sau prin transmiterea unui punct de vedere scris’. În ceea ce-l priveste pe primarul Ion Dorobantu, acesta ne-a declarat cã stia de acum un an de aceastã evaluare a inspectorilor ANI si a colaborat cu acestia transmitandu-le toate documentele solicitate, insã nu a fost informat de rezultatele verificãrii ori de concluzia anchetei. ‘Am comunicat ANI un punct de vedere competent, in care am arãtat cã nu am participat decat la 3 din totalul de 40 de sedinte din perioada respectivã, in calitate de membru al CA al Scolii din Bogdãnesti, ocazie cu care s-au discutat doar chestiuni curente, nu si despre buget. Nici nu as fi putut vota sau influenta lucruri legate de buget, dat fiind cã primãria era principalul ordonator de credite, si in conditiile in care, in mandatele male de primar, am depus eforturi deosebite pentru reabilitarea scolilor din comunã. Consider cã nu am gresti cu nimic, si am colaborat total cu ANI, transmitand, la cererea institutiei, toate procesele-verbale ale sedintelor de CA, fãrã ca insã sã primesc vreun rãspuns ori sã fiu anuntat cu privire la rezultatele evaluãrii. De aceea, a fost o surprizã pentru mine comunicatul ANI, cu atat mai mult cu cat nu cred cã am gresit cu nimic, si, mai mult, in iunie 2014, cand am aflat cã, prin schimbarea legislatiei, ar putea sã aparã o stare de incompatibilitate, am renuntat imediat la calitatea de membru in CA al scolilor din comunã’, a declarat primarul Dorobantu.