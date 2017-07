Gunoiul vasluienilor, contestat insistent de o firmã din Bucuresti

joi, iulie 6, 2017, 3:00

O firmã din Bucuresti a blocat, pentru a treia oarã!, cea mai recentã procedurã de licitatie pentru concesionarea gropii de la Rosiesti. Dupã ce, initial, ofertele trebuiau depuse pe 10 mai, termenul a fost decalat pe 10 iulie. În prezent, totul este în ceatã. Dacã firma din Bucuresti se va decide sã formuleze o nouã contestatie, toatã procedura va fi împinsã spre luna septembrie. Toate aceste amânãri au loc la a treia licitatie, dupã ce primele douã, demarate din 2015 încoace, au fost sistate. Contestatiile se reflectã direct în facturile plãtite de vasluieni, acestia suportând transportarea deseurilor tocmai la Brãila! Asta în timp ce groapa nou-noutã de la Rosiesti zace în continuare nefolositã…

Procedura de concesionare a gropii ecologice de la Rosiesti si a statiilor de transfer din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti este blocatã din nou. Aceeasi firmã din Bucuresti care are deja la activ douã contestatii in cadrul celei de-a treia licitatii, a depus o nouã notificare. Practic, aceasta echivaleazã cu decalarea termenului de depunere a ofertelor, care era fixat pentru data de 10 iulie. Petricã Manolachi, seful compartimentului Achizitii Publice din cadrul Con siliului Judetean (CJ) Vaslui, a precizat cã in termen de sapte zile trebuie formulate mãsurile de remediere la notificarea formulatã de agentul economic. Ulterior, in termen de 10 zile, dacã firma care a fãcut notificarea este multumitã de rãspunsurile oferite de comisia CJ-ului, va renunta la contestatie sau, dimpotrivã, o va depune. Dacã nu se va depune contestatie, noul termen de depunere a ofertelor va fi stabilit undeva la sfarsitul lunii, iar in cazul unei contestatii, toatã procedura de licitatie va fi impinsã spre luna septembrie. ‘Procedura pentru concesionare a gropii ecologice a fost demaratã in anul 2015, iar acum suntem la a treia licitatie. Nu poate merge asa la nesfarsit. Noi sperãm ca in acest an sã finalizãm concesionarea gropii ecologice si a statiilor de trasfer’, a spus Petricã Manolachi. Firma din Bucuresti solicitã ca toatã documentatia aferentã procedurii de licitatie sã fie actualizatã cu noile modificãri legislative in materie de deseuri. Este vorba despre aprobarea de cãtre Guvern, in data 30 iunie 2017, a OUG 48/2017, care modificã si completeazã OUG nr. 196/2005 vizand Fondul pentru Mediu. Prin acest act normativ, se suspendã panã la 1 ianuarie 2019 aplicarea taxãrii la groapã a deseurilor cu 80 lei/tonã.

Chinurile celei de-a treia licitatii

În data de 10 mai 2017, fusese programatã deschiderea ofertelor depuse de participantii la licitatie. Însã, cu o zi inainte, o firmã a depus o contestatie si a cerut, printre altele, suspendarea procedurii de licitatie. Consiliul National pen tru Solutionarea Contestatiilor (CNSC) a dispus suspendarea procedu rii, panã la solutionarea contestatiei. În data de 15 iunie, CNSC a emis o decizie prin care a dispus unele mãsuri de remedire privind documentatia de atribuire. În data de 16 iulie, decizia CNSC a fost urcatã pe SEAP, ceea ce inseamnã cã sa iesit din suspendarea procedurii. La inceputul acestui an, CJ Vaslui a demarat organizarea celei de-a treia licitatii pentru pentru concesionarea gropii ecologice de la Rosiesti si a statiilor de transfer din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. În data de 6 ianuarie 2017, a fost publicat anuntul de participare a licitatiei pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Noua procedurã se organizeazã in baza Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrãri si servicii.

Primele doua licitatii, sistate

În cursul lunii martie 2016, CNSC a anulat si rezultatul primei licitatiei publi ce. Anularea a fost anuntatã in urma formulãrii unei contestatii de cãtre douã firme, din cei patru ofertanti initiali (trei grupuri de firme in asociere si un agent economic individual). Este vorba despre o asociere de firme din Bucuresti si o firmã din Pitesti. Cele douã entitãti perdante au formulat contestatii asupra procedurii de licitatie. Licitatia organizatã pe SEAP a fost castigatã de o asociere de firme din Roman si Suceava. La sfarsitul anului trecut, CNSC a respins contestatia fãcutã de o asociere de firme din Roman si Suceava, privind sistarea celei de-a doua licitatii la propunerea comisiei de evaluare din cadrul CJ Vaslui. Firmele participante la licitatie au socilitat unele clarificãri in legãturã cu derularea licitatiei, iar rãspunsurile oferite de specialistii care rãspund de procedurã au fost considerate ‘neclare’ de cãtre participanti. Clarificãrile privind procedura de derulare a licitatiei fiind interpretate diferit de firmele participante, la nivel local, s-a decis anularea licitatiei.