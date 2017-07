Gradatii de merit pentru dascãlii vasluieni

joi, iulie 13, 2017, 3:00

Urmare a rezultatelor deosebite înregistrate în ultimii ani în învãtãmântul vasluian, a crescut, de la 183, la 261, numãrul cadrelor didactice si auxiliare din învãtãmântul vasluian care vor beneficia de gradatii de merit. Dupã evaluãrile profesionale, a cãror punctaje, în urma contestatiilor depuse, nu au suferit modificãri, nu mai putin de 42 de educatori, 52 de învãtãtori, 131 de profesori, 14 directori, dar si membri ai ersonalului auxiliar, bibliotecare, contabile, îngrijitori învãtãmânt special ori secretare ale unitãtilor scolare din judetul Vaslui, vor primi timp de 5 ani, începând cu noul an scolar gradatii de merit reprezentând 25% din salariu. Aproape fãrã exceptie, cele mai mari punctaje le-au avut cadre didactice sau auxiliare de la unitãti de învãtãmânt din municipiul Vaslui.

La finele lunii martie, Consiliul de Administratie al Inspectoratului ?colar Judetean (ISJ), a anuntat numãrul de gradatii de merit de care, conform rezultatelor obtinute in invãtãmantul vasluian in ultimii ani, pot beneficia dascãlii sau personalul auxiliar din judet. Fapt imbucurãtor, meritele celor care se ocupã de educatia elevilor vasluieni au fost recunoscute prin mãrirea cu peste un sfert a numãrului de astfel de gradatii de merit acordate, concretizate prin majorarea cu 25% a salariului de bazã, pe o perioadã de 5 ani, de la 183 de gradatii, acordate anul trecut la 261 beneficiari, in acest an. În primã fazã, pe baza documentelor specifice, potentialii beneficiari ai gradatiilor de merit si-au fãcut o autoevaluare, pentru ca, ulterior, dosarele sã fie verificate de comisia special formatã in acest sens la nivelul ISJ Vaslui, lista cu punctajele aprobate, fiind publicatã pe 27 iunie pe site-ul institutiei, pentru ca, conform metodologiei, pe 29 si 30 iunie putand fi depuse contestatii. În urma solutionãrii acestora, pe 7 iulie, pe site-ul ISJ Vaslui, a fost publicat tabelul nominal cuprinzand punctajele candidatilor participanti la concursul de acordare a gradatiilor de merit pentru anul 2017, tabel care nu a adus, de altfel, nici o modificare la punctajele acordate anterior. Asta in ciuda faptului cã au fost cazuri in care punctajul acordat de comisie a fost mult mai mic decat cel autoevaluat de candidat, diferente mari inregistrandu-se in cazul profesorului de matematicã, Culitã Stãnescu, de la Scoala Gimnazialã ‘Stroie Beloescu’ Barlad, de la 76,80 puncte, la 55,00 puncte, a unui profesor de istorie din Cretesti, Vicu Merlan, care isi autoevaluase activitatea la 72,15 puncte, de peste 3 ori mai mare decat punctajul dat de comisie, 21,10 puncte, a profesoarei Loredana Baboi, de la Centrul Scolar de Educatie Incluzivã ‘Elisabeta Polihroniade’ Vaslui, care a intrunit doar 70,00 din cele 93,50 puncte la care spera, ori a secretarei Liceului Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’, Irina Anicolãesei, a cãrui punctaj autoevaluat, de 68,62 puncte, a fost dublu fatã de cel acordat de comisie, de doar 39,37 puncte. Cea mai mare diferentã intre punctajul autoevaluat si cel acordat de comisia ISJ a fost in cazul profesoarei de atletism Tania Cretu, de la LPS Vaslui, care a primit doar 14,20 puncte, fatã de cele 78,00 punte autoevaluate. Din pãcate pentru multi dintre aspirantii la gradatiile de merit din acest an, acestia nu au depus in timp util toate documentele necesare, si astfel au fost depunctati, decizia comisiei ISJ neavand cu nimic de a face cu meritele acestor dascãli. Cu foarte putine exceptii, pe primele locuri in ceea ce priveste dosarele de activitate profesionale inaintate pentru obtinerea gradatiilor de merit se situeazã dascãli de la unitãti de invãtãmant din municipiul Vaslui. Astfel, cel mai mare punctaj ntre educatoare l-a obtinut Cristina Lefter, de la Grãdinita nr. 3 Vaslui, cu 96,75 puncte, in timp ce la invãtãtori, activitatea Marianei Huiban, de la Scoala Gimnazialã ‘Mihail Sadoveanu’a primit 76,20 puncte, la fel ca autoevaluarea prezentatã de aceasta. Unul dintre cele mai mari punctaje, 98,00 puncte, a fost obtinut de Rodica Mihalache, profesoarã de limba si literatura romanã la Scoala Gimnazialã ‘Constantin Parfene’ Vaslui, ‘campioanã’, din acest punct de vedere, fiind profesoara de francezã de la Alina Moraru Scoala Gimnazialã ‘Alexandra Nechita’ din Vaslui, cu 99,10 puncte. La randul sãu, activitatea de conducãtor de unitate scolarã si profesor de fizicã a lui Cãtãlin Ignat, directorul Liceului Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ din Vaslui, una dintre unitãtile de elitã din judet, a fost evaluatã la 92,75 puncte, unul dintre cele mai mari punctaje acordate. În acest an, pentru rezultate deosebite in activitate, gradatii de merit au fost acordate randul pentru 15 profesori de romanã si latinã, 12 de limbi moderne (englezã, francezã, rusã si italianã), 14 de matematicã, sase de fizicã, cinci de chimie, sase de biologie, sase de geografie, 10 de istorie si stiinte socioumane, trei de religie, doi pentru invãtãmantul special, un logoped, doi de consiliere psihopedagogicã, unu de educatie plasticã, doi de educatie muzicalã, patru profesori de invãtãmant vocational, 12 de educatie fizicã, sase pentru invãtãmantul sportiv integrat, doi maistri instructori, 14 ingineri – tehnologii, cinci de informaticã si trei de la palate si cluburi. Din randul personalului auxiliar, vor primi gradatii de merit un laborant, un informatician, un ingrijitor prescolari, sapte administratori financiari, un administrator patrimoniu, trei bibliotecari si opt secretari.