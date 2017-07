Ghiorghe Iacob – o viatã dedicatã muncii si familiei

vineri, iulie 28, 2017, 3:00

Desi împlineste 80 de ani, vasluianul Ghiorghe Iacob este încã activ, ocupându-se de firma sa de confectionãri jaluzele si tâmplãrie termopan, cu toate cã ar putea sã se bucure de pensie si de ajutorul dat de cei doi fii, ambii oameni de afaceri de succes. „Am trecut printr-un rãzboi, am muncit o viatã întreagã, însã si la aceastã vârstã parcã nu am stare, trebuie sã am o ocupatie! Cea mai mare realizare a mea? Am o familie frumoasã, o sotie care îmi este alãturi de 55 de ani si doi fii care-mi fac cinste”, spune Ghiorghe Iacob.

Nãscut pe 29 iulie 1937, in comuna Solesti, vasluian ‘prin adoptie’ din 1953, cand a terminat Scoala de meserii in lemn, Ghiorghe Iacob este o ‘lectie deschisã’ despre transformãrile prin care a trecut societatea romaneascã dupã Revolutie. A suferit in timpul rãzboiului, fratele sãu geamãn murind rãpus de bolile specifice si asistenta sanitarã precarã. Sãptãmani intregi, familia sa si-a gãsit adãpost din calea armatei ruse prin vãgãunile din comunã, unde-si piteau animalele si lucrurile mai de pret din gospodãrie. Ulterior, a absolvit cursurile scolii de meserii, dupã care conducerea de partid la trimis la o scoalã politicã, acolo unde, dupã chiar spusele sale, a devenit om. ‘A fost o experientã care mi-a schimbat viata. Acolo am invãtat valoarea muncii, dar si felul in care fiecare trebuie sã se comporte in societate, nu doar pentru a fi apreciat, ci si pentru a lãsa in urmã o mostenire spiritualã. Aceste concepte mi-au condus intreaga viatã si, la aceastã varstã, pot spune cã nu regret absolut nimic! Sunt un om realizat, cu o familie frumoasã, si mã bucur de respectul celor din jur, tocmai pentru cã nu i-am dezamãgit niciodatã. Mas bucura dacã generatia tanãrã ar invãta ceva de la noi, cei in varstã, care am trãit comunismul – de la care am preluat pãrtile bune, uitand lipsurile indurate!’, povesteste Ghiorghe Iacob. Dupã ce a lucrat peste 44 de ani, cei mai multi ca tehnician in industria lemnului, la Cooperativa Mestesugãreascã Vaslui, si cu toatã ‘scoala’ comunistã, la doar un an de la Revolutie, in 1991, si-a deschis propria afacere, de care se ocupã si acum, in ciuda varstei respectabile. ‘Cel mai mult conteazã seriozitatea in relatia cu clientii; nimic nu este imposibil, dacã pui suflet in ceea ce faci. Acesta este secretul! La varsta mea, as fi putut trãi bine din pensia pe care o am si din eventualul ajutor din partea copiilor, insã nu pot sta degeaba, trebuie sã am tot timpul o activitate. Asa am fost invãtat!’, mai spune Ghiorghe Iacob care, pe langã munca la firma sa, este implicat si in activitãti sociale, fiind membru in conducerea Asociatiei de locatari din zona in care locuieste si secretar al Aliantei Judetene a Pensionarilor ‘Solidaritatea’ Vaslui. ‘Nu pot spune ce a fost pe primul loc: familia sau munca?! În 1962, m-am cãsãtorit cu o ‘pustoaicã’ cunoscutã la o nuntã din Bãlteni, care mi-a fost alãturi intreaga viatã si cu care sunt cãsãtorit de 55 de ani! Împreunã, avem doi bãieti, Liviu, de 54 de ani, si Ovidiu, de 50 de ani, ambii ingineri, ambii realizati profesional si oameni de succes care ne fac cinste nu doar nouã, pãrintilor lor, dar tuturor vasluienilor. Liviu este implicat si in politicã si, dupã ce a fost mai multi ani consilier local la Husi, acolo unde locuieste in prezent, acum, dovadã a increderii investite in el de concetãteni, este consilier judetean. Vreau sã multumesc pe aceastã cale primarului municipiului Vaslui, Vasile Pavãl, pentru initiativa de a sãrbãtori vasluienii care implinesc 50 de ani de la cãsãtorie, prin organizarea ‘Nuntii de aur’. Acum 5 ani, cand am celebrat acest eveniment, a fost o adevãratã bucurie sã vãd cã conducerea orasului ne apreciazã viata si activitatea!’, a declarat Ghiorghe Iacob, care are si un mesaj pentru concetãtenii sãi: ‘Le doresc vasluienilor sã-si iubeascã familia, apropiatii si vecinii, sã fie calmi si muncitori, nu doar pentru cã munca creeazã omul, ci si pentru cã timpul trece peste noi altfel, mai… fericit. Cand ajungi la o varstã ca a mea, te uiti ce lasi in urmã, si poate cea mai mare fericire este aceea de a constata cã ai fost OM!’.