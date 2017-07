«Generalul» Daniel Alexandru si oastea lui au cîstigat «Bãtãlia de la Banca»

luni, iulie 24, 2017, 3:00

Spectacol exploziv fãcut de 24 de luptãtori de K1 în cadrul unei gale de profil, organizatã în premierã nationalã într-o localitate ruralã, la initiativa cunoscutului luptãtor Daniel Alexandru, care este si viceprimar al comunei natale, Banca.

Gala ‘Bãtãlia de la Banca’ s-a desfãsurat joi, 20 iulie, pe terasa unui restaurant local, care, in ciuda dimensiunilor foarte mari, s-a dovedit prea micã pentru numãrul foarte mare de spectatori care au tinut mortis sã vadã in ring unii dintre cei mai buni luptãtori de K1 din tarã si din Republica Moldova. În total, organizatorii – in frunte cu foarte cunoscutul luptãtor de K1 Daniel Alexandru – au pregãtit pentru public 12 meciuri, dintre care 10 la profesionisti si douã la semiprofesonis ti. ‘Main event’-ul serii l-a constituit intrarea in ring a lui Daniel Alexandru, pentru care emotiile au fost pe mãsurã, el evoluand pentru prima datã in fatã locuitorilor comunei natale. Însã, panã la meciul acestuia, care a incheiat o searã incediarã, ceilalti luptãtori au dat tot ce au avut mai bun si au fãcut un spectacol de zile mari, pe deplin gustat de public. Gala a fost ganditã ca o ‘bãtãlie’ intre luptãtori din Romania si Republicã Moldova. Partidele disputate au fost in proportie covarsitoare castigate de romani, insã asta nu inseamnã cã arbitrii au avut o sarcinã usoarã, multe dintre ele alegandu-si invingãtorul la limitã. Luptele au avut ‘de toate’, iar de la knock-out-uri spectaculoase panã la castigãtori vãzuti de public, dar nu si de arbitri, atmosfera electrizantã s-a pãstrat pe parcursul a trei ore de spectacol neintrerupt. Panã aproape de ora 23.00, au luptat si au castigat romanii Alexandru Pãdure, care l-a invins pe Marian Moraru, George Cujbã, care s-a impus in fata lui Popa Andrei, Leonard Morariu, care l-a bãtut pe moldoveanul Vadim Popa, Petrisor Beleutã, desemnat invingã – tor in urma unui extrem de rapid knock-out in fata moldoveanului Tudor Culeanu, si Marius Grãunte, care a castigat la limitã in fata adversarului sãu, Ghenadi Gitlani. Pe jumãtãte roman, pe jumãtãte ucrai – nian, Maxim Pleshko a reprezentat tara noastrã cu succes si a fãcut o figurã de zile mari in lupta, pe care a dus-o cu greu la final, disputatã in compania unui extrem de robust moldovean, pe nume Maxim Zaplintnii. Surpriza serii a constituito evolutia in ring a lui Bogdan Nãstase, participant la emisiunea ‘Gospodar fãrã pereche’, difuzatã de Pro TV. Acesta si-a fãcut aparitia imbrãcat in cioban veritabil, din cap panã in picioare, dar si-a imbrãcat imediat ‘straiele’ de K1 pentru a-l primi in ring pe puternicul moldovean Sergiu Otel. Partida dintre cei doi a fost pe cat de spectaculoasã, pe atat de durã, insã, in cele din urmã, victoria i-a revenit romanului nostru, care a fost mai tehnic si mai bine pregãtit fizic decat adversarul sãu. Pentru a-l incuraja, inainte de meci, organizatorii i-au promis ciobanului Bogdan Nãstase cã ii vor da cel mai mare si mai frumos berbec din comunã. Acesta si-a primit cadoul cum stie el mai bine: l-a luat in spinare si a fãcut cateva… genoflexiuni. Asa, de… antrenament! Din pãcate pentru echipa celor din Republica Moldova, doar doi luptãtori au reusit sã se impunã in ring. Este vorba despre Florin Voduti, care l-a invins la puncte pe Alexandru Pavel, si de Nicolae Pitruscki, care a castigat destul de greu lupta disputatã in compania lui Bogdan Suru.

Danieeeeel Alexandru, viceprimarul K1!

Atat de asteptatul meci al serii a fãcut publicul sã ‘explodeze’. Minute in sir, din piepturile a peste 500 de spectatori s-a auzit doar ‘Daniel, Daniel, Daniel!’. Vicepri marul comunei Banca avea sã dea una dintre cele mai grele ‘bãtãlii’ din viata lui. Cel putin din punct de vedere emotional, intrucat Daniel Alexandru a urcat in ring plin de emotii, dar extrem de motivat. El l-a intalnit in ultimul meci al serii, la categoria 90 de kilograme, pe moldoveanul Marin Barabos, anuntat a fi un adversar extrem de dificil si foarte bine pregãtit. Gongul primei reprize a dat si startul uralelor din tribune, care au acompaniat fiecare loviturã plecatã de la Daniel spre adversar. Frenetic impins de la spate de public, viceprimarul K1 si-a trecut in cont, dupã numai 30 de secunde, primul knock-down. Un scurt un-doi la figurã, urmat de un picior la nivelul capului, dupã o contrã extrem de bine pusã moldoveanului, l-a dus pe acesta din urmã spre podea. Arbitrul de centru l-a numãrat pentru prima datã pe Marin Barabos. Cateva se – cunde mai tarziu, simtind momentul prielnic, Daniel i-a aplicat adversarului sãu o directã la ficat, care l-a trimis pe moldovean, pentru a doua oarã, la podea. Ultimele secunde ale primei runde au fost o joacã de copii pentru roman, care si-a permis sã isi ‘toace’ oponentul incet, dar sigur, cu lovituri bine plasate la nivelul coapselor. În fine, debutul celei de-a doua runde avea sã il ducã pe Daniel Alexandru si mai furibund spre adversar, care a mai rezistat in ring incã 30 de secunde. Dacã arbitrul de centru nu ar fi oprit partida dupã o loviturã nãprasnicã de picior la ficat ‘marcã inregistratã Daniel Alexandru’, probabil moldoveanul ar fi renuntat singur sã mai lupte. Bratul invingãtorului ridicat in aer de arbitru a ridicat audienta in picioare. ‘Am simtit publicul ca pe un al treilea brat, de unde si dorinta mea enormã de victorie. A fost pentru prima datã cand am luptat in fata oamenilor din satul meu, ceea ce a fost pentru mine si o onoare deosebitã. Le multumesc tuturor pentru sprijin, pentru cã au fost alãturi de mine astãzi si m-au incurajat exemplar. Am doar cuvinte de apre ciere si pentru domnul primar Vasile Vinãtoru, care m-a sprijinit sã organizez o astfel de galã, in premierã pentru o localitate ruralã, dar si pentru sponsorii evenimentului, fãrã de care nu am fi putut face nimic. Tuturor sportivilor care au urcat in ring, dar si antrenorilor lor vreau sã le transmit multumirile noastre pentru receptivitate si mai ales pentru spiritul de fair-play de care au dat dovadã. Ei mi-as dori sã reeditãm gala si anul viitor, insã panã atunci mai este suficient timp, sã vedem ce se putea face mai bine, dar mai ales sã aducem un numãr si mai mare de luptãtori in ring’, ne-a declarat Daniel Alexandru.