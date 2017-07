Gata cu «unii mai egali decât altii»!

luni, iulie 3, 2017, 3:00

Pentru a mai recupera din pierderile uriase pe care le are ca urmare a transportãrii gunoiului tocmai la Brãila, dar mai ales din cauza rãuplatinicilor, Compania de Utilitãti Publice (CUP) Bârlad a înstiintat Consiliul Local cã a actionat în instantã nu mai putin de 748 de bârlãdeni care, desi beneficiazã de servicii de salubritate, nu vor sã le plãteascã si pace.

În plus, CUP a mai anuntat cã a cerut instantelor de judecatã rezilierea unilateralã a contractelor pe care le are incheiate cu cei 748 de clienti rãu-platnici, dupã ce a constatat cã acestia au restante de cel putin 30 de zile la plata serviciilor furnizate. De altfel, dificultãtile financiare majore cu care se confruntã operatorul unic de salubritate au fost un subiect de care nimeni nu s-a ferit, in special in conditiile in care Compania are datorii la bugetul local de circa 3 miliarde de lei vechi. Adicã, aproximativ cat ar avea de incasat de la cei pe care acum i-a actionat in judecatã! ‘Pe langã rãu-platnici, pierderi mai contabilizãm si din pricina a peste 160 de proprietari de apartamente, care nici panã la aceastã datã nu au incheiate cu noi contracte de prestãri servicii, si a incã 93 de proprietari de case, aflati in aceeasi situatie. În privinta acestora, cat mai ales a rãuplatinicilor, solicitãm instituirea unei taxe de salubrizare, in cuantum de 12 lei de persoanã lunar, intrucat vorbim, in total, de aproape 2.600 de persoane care, desi produc deseuri, nu plãtesc. Pentru a vã face o idee concretã, in special abonatii care se achitã in mod corect de obligatiile contractuale de salubrizare, anual, este vorba de peste 3 miliarde de lei vechi pe care nu le incasãm’, le-a explicat consilierilor locali directorul general al CUP Barlad, Adrian Bobeicã. Desi, in primã fazã, alesii locali au fost reticenti, consi – derand cã cei 12 lei de persoanã lunar drept taxã de salubrizare ar fi o sumã cam mare, proiectul de impunere a noii taxe a trecut cu votul majoritãtii. În acest fel, se vor rezilia unilateral si contractele rãu-platnicilor, iar cei fãrã contracte vor trece la plata in sistem pausal. Pe cale de consecintã, pentru gunoiul pe care il aruncã la tomberoane, toate cele 2.600 de persoane – care au fost identificate nominal in urma unui proces extrem de laborios – plãtesc, de la 1 iulie, mai multi bani decat abonatii corecti. ‘Este o mãsurã pe care noi am avertizat de foarte mult timp cã o vom pune in practicã, in conditiile in care lumea nu va intelege cã trebuie sã intre in legalitate. Am vorbit de foarte multe ori despre localnici care au cel putin douã-trei proprie – tãti imobiliare inchiriate, dar nu au incheiat decat cat un singur contract, in vreme ce chiriasii produc gunoi fãrã a plãti sa – lubrizarea. Au fost identificati chiar si cei care au plecat din localitate si au lãsat in chirie cel putin o locuintã, o casã, unde se produce multe mai mult gunoi decat la un apartament, spre exemplu, doar pentru simplul motiv cã acolo locuiesc mai mult de douã persoane. În tot acest timp, noi, conform legii, suntem obligati sã ridicãm gunoiul…’, a incheiat Adrian Bobeicã.