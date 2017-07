Furtunile au lãsat fãrã curent electric peste 10.000 de abonati din judet Furtunile au lãsat fãrã curent electric peste 10.000 de abonati din judet

luni, iulie 3, 2017, 3:00

Peste 10.000 de abonati au rãmas fãrã energie electricã in urma ploilor abundente si a furtunii din noaptea de sambãtã spre duminicã, au anuntat, ieri, reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui. ‘Este afectatã partea de sud a judetului, potrivit raportãrii fãcute de distribuitorul de energie electricã. Din datele pe care le avem, existã mai multe comune nealimentate par tial. Sapte echipe se aflã pe teren si lucreazã pentru remedierea pagubelor produse de conditiile meterologice nefavorabile’, a declarat, duminicã, purtãtorul de cuvant al Prefecturii Vaslui, Cristian Lapa. Comunele nealimentate partial cu energie electricã sunt Vutcani, Rosiesti, Epureni, Albesti, Banca, Fruntiseni, Viisoara, Suletea, Dodesti, Grivita, Pogana si Pochidia. Reamintim cã, in noaptea de sambãtã spre duminicã, judetul Vaslui s-a aflat sub avertizare cod galben de vreme rea, fiind inregistrate intensificãri ale vantului, averse insotite de descãrcãri electrice si grindinã.