Functionarii publici joacã din nou la ruleta salariilor

marți, iulie 4, 2017, 3:00

Functionarii publici intrã din nou în focul negocierilor salariale. Dupã intrarea în vigoare a noii legi a salarizãrii unice, în luna iulie, Consiliul Judetean si consiliile locale vor trebui sã aprobe în sedinte noile salarii. Ierarhizarea lefurilor functionarilor publici va tine de mãrimea fondului de salarii. Nivelurile salariilor vor fi stabilite între valoarea salariului minim brut pe economie, de 1.450 lei, si salariul unui vicepresedinte de consiliu judetean, de 11.600 lei.

Sindicatele din administratia publicã localã incep negocierile pentru stabilirea salariilor in baza noii legi a salarizãrii unice. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a cerut reprezentantilor administratiei locale sã inceapã demersuri in acest sens, pentru cã din luna august vor intra in platã salariile negociate. Gheorghe Ochianu, liderul Sindicatului din Consiliul Judetean (CJ) Vaslui, a spus cã un prim pas in vederea adoptãrii noilor salarii este stabilirea in fondul de salarii a valorii indemnizatiilor de deminitate publicã si alte drepturi. Dupã aceastã operatiune, va rãmane fondul de salarii de bazã si se vor stabili salariile conform nomenclatorului de functii, prevãzut in anexa actului normativ. ‘Se va face o ierarhizare a salariilor, astfel incat sã te incadrezi in buget. Acum s-a demarat actiunea de calcul, pentru a vedea unde ne putem incadra cu fondul de salarii. Noi sperãm sã putem rãmane cu salariile la nivelul care este acum in platãî, a precizat Gheorghe Ochianu.

Este posibil ca salariile sa scada

Practic, dacã fondul de salarii va permite o crestere, este posibilã o majorare a salariilor. În caz contrar, dacã fondul de salarii este mai mic, este posibilã inclusiv o diminuare usoarã a lefurilor. În conditiile in care functionarii publici vor primi un tichet de vacanta echivalent cu salariu minim brut pe economie, aceastã valoare se va scãdea din fondul de salarii. De asemenea, o altã sursã de diminuare a fondului de salarii este cresterea indemnizatiilor de demnitate publicã. Spre exemplu, un consilier judetean va putea incasa panã la 10% din indemnizatia presedintelui CJ-ului. La o indemnizatie a presedintelui de CJ care reprezintã de nouã ori salariu minim brut pe economie, adicã suma de 13.050 lei/lunã, un consilier judetean va putea incasa 1.300 lei, pentru cele patru sedinte ordinare care au loc intr-o lunã. În cazul functionarilor publici, salariile vor fi ierahizate intre un plafon minim si maxim. Plafonul minim il reprezintã salariul minim brut pe economie care este de 1.450 lei, iar plafonul maxim nu trebuie sã depãseascã salariul unui vicepresedinte de CJ, care este de opt ori salariul minim brut pe economie, adicã suma de 11.600 lei.

Sedinte pentru stabilirea salariilor

La sfarsitul sãptãmanii trecute, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a fãcut un apel cãtre cei din administratia publicã localã sã negocieze cu sindicatele salariile pe noua lege a salarizãrii unice. ‘A fost promulgatã legea salarizãrii, si ii rog pe toti cei din administratia publicã localã sã incepã deja demersurile, sã discute cu sindicatele, pentru cã de luna viitoare ar trebui deja sã se ia salariile negociate pe noua lege a salarizãrii bugetare. De la 1 iulie, intrã toatã administratia, nu doar demnitarii, si trebuie fãcute sedintele de consilii locale si judetene ca sã se aprobe salariile’, a spus Lia Olguta Vasilescu. Ministrul Muncii a percizat cã nu se vor tãia salariile. ‘Nu se pune problema de tãieri de salarii ; legea salarizãrii a fost promulgatã, va intra in vigoare, vor fi cresteri de salarii, nu tãieri’, a spus Olguta Vasilescu. Ministrul Muncii s-a referit si la prevederea din programul de guvernare, potrivit cãreia posturile din administratia publicã vor fi inghetate. ‘Este normal sã se intample asa, pentru cã o sa aparã si un Cod administrativ. Acolo se va vorbi si despre performanta din administratia publicã (…) Sediul materiei nu era in legea salarizãrii unitare, trebuie sã fie in Codul administrativ, si tocmai pentru acest lucru se va bloca panã la sfarsitul anului’, a explicat Olguta Vasilescu.