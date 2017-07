Fonduri nerambursabile pentru activitãti culturale si spirituale

joi, iulie 13, 2017, 3:00

Un numãr de 13 organizatii non-profit si biserici din judetul Vaslui au primit fonduri nerambursabil pentru organizarea in 2017 a unor evenimente cu impact social. in luna aprilie 2017, Consiliul Judetean Vaslui a aprobat, in programul judetean pentru finantarea nerambursabilã a activitãtilor nonprofit de interes general, in domeniile culturã, culte, social si sport. Recent, comisia de evaluare a selectat 19 de proiecte, cãrora le-au fost atribuite contracte de finantare nerambursabilã. Dintre acestea douã vor fi in domeniul culte, patru in domeniul social, sapte in domeniul culturã si sase in domeniul sport. Cea mai importantã sumã a primit-o asocialtia ‘Bunã ziiua, copii din Romania’, 30.000 de lei, pentru proiectul ‘Educatie pentru schimbare’, urmatã de Parohia ‘Sfantul Gheorghe’, pentru proiectul ‘Reabilitarea si dezoltarea turisticã a ansambului monument istoric Sfantul Gheorghe al breslei abagerilor din Barladî, 29.909 lei, si Parohia ‘Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriilî pentru reabilitatea Bisericii Sfantul Arhanghel Mihail si Gavriil din Pogana, declaratã monument istoric. Pe domniul culturã, Asociatia ‘Sfantul Mare Mucenic Tãmãduitor Pantelimon si Sfãntul Apostol Andrei’ va primi suma de 28.350 lei pentru proiectul ‘Muzicã coralã – terapie pentru suflet’, iar in domeniul social Fundatia ‘Spungeon’ Romania, filiala ‘Agape’ Vaslui, va primi suma de 25 de mii pentru proiectul ‘O viatã sãnãtoasã’.