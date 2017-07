Firmele din Israel au venit la Vaslui cu propuneri concrete de afaceri

miercuri, iulie 26, 2017, 3:00

Afaceristii israelieni vor sã încheie parteneriate economice cu patronatul vasluian. Ieri, la întâlnirea dintre reprezentantii judetului Vaslui si o delegatie economicã din Israel, au fost identificate o serie de oportunitãti de afaceri. Israelul doreste sã importe cereale, ulei de floarea soarelui, lemn, echipamente de bucãtãrie etc. Ofertele firmelor israeliene mai vizeazã echipamentele de curãtenie, tratarea si epurarea apei, sistemele de irigatii, gestionarea deseurilor.

Un grup de oameni de afaceri care reprezintã firme din Israel a fãcut, ieri, o vizitã de lucru in judetul Vaslui. Din delegatia economicã au fãcut parte si Cãlin Cosar, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romania-Israel, Matan Safran, Business Development Manager al Misiunii Comerciale de la Ambasada Israelului in Romania, si deputatul Silviu Vexler, reprezentantul Federatiei Comunitãtilor Evreiesti din Romania. Pe langã sefii judetului Vaslui, la discutii au participat primari si oameni de faceri locali. În deschiderea evenimentului, Edurad Popica, prefectul judetului Vaslui, a spus cã a initiat intalnirea pentru a dezvolta relatiile economice dintre mediul de afaceri local si cel israelian. Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, a adãugat cã oaspetii trebuie sã propunã antrepre norilor vasluieni afaceri concrete, iar dacã sunt oportunitãti, sã se dezvolte firme comune. ìAm acceptat ideea acestei intalniri cu mare plãcere. Avem rare prilejuri pentru a ne intalni. Dacã competentele noastre duc la dezvoltarea unor colaborãri economice, este un lucru benefic. Sper sã fie rezultate in urma acestei intalniriî, a spus Dumitru Buzatu. Si deputatul PSD de Barlad Adrian Solomon si-a exprimat speranta cã astfel de intalniri vor mai fi organizate, pentru a rãspunde intereselor locale si celor economice. ìMã bucur cã sunt toti primarii de municipii si comunele cele mai performante, capabile sã poarte un dialog concret pe domenii economice. Trebuie sã ii convingem pe partenerii israelieni cã sunt oportunitãti de afaceri in judetul nostru’, a punctat Solomon.

Cereri de marfuri

Deputatul Silviu Vexler, originar din Roman, este interesat ca zona Moldovei sã fie dezvoltatã din punct de vedere economic. Matan Safran, de la Ambasada Israelului in Romania, a spus la randul lui cã 75% are sange de roman, pãrintii lui fiind din Iasi si Bacãu. ìMã simt fericit sã fiu aici, sã facem multe lucruri imreunã de acum incolo. În ultimii trei ani, legãturile economice dintre Romania si Israel au crescut foarte mult. Investitorii israelieni vin in Romania si isi cautã parteneri de afaceri in IT, apã etc. Vrem sã iesim din Bucuresti, care atrage prin multiplele posibilitãti. Valoarea adãugatã cea mai mare vine din acele regiuni unde oamenii sunt motivati si vor sã concureze cu Bucurestiulî, a spus Matan Safran. La Camera de Comert Romania-Israel este o echipã puternicã, care lucreazã pentru schimburile bilaterale, pe importul si exporturi de mãrfuri. ìSunt multe cereri din Israel pentru cumpãrare de cereale, lemn, ulei de floarea soarelui, echipamente de bucãtãrie, echipamente pentru frigifdere etc. Noi, din nefericire, exportãm multe materii prime, nu producem valoare adãugatã. Exportãm mult grau si importãm biscuiti’, a explicat Cãlin Cosar.

Fapte, nu vorbe!

Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a spus cã este interesat sã inceapã intr-adevãr o colaborare intre cele douã pãrti. Pavãl a spus cã nu mai doreste ca si aceastã intalnire sã se reducã doar la niste discutii, dupã care toatã lumea pleacã acasã si nu se mai intamplã nimic. Chiar dacã, pentru moment, Vasluiul nu are o imagne atat de bunã, pe termen mediu si lung, zona noastrã va deveni interesantã din punct de venedere economic. ìNe intalnim, stãm de vorbã si plecãm. Bifãm o activitate. Eu doresc ceva concret. Am putea face o colaborare in sfera serviciilor, pe apã, curãtenie, agriculturã. Sunt si alte domenii pentru a colabora. Sã deblocãm in partea noastrã legislatia, si sã fie publicate normele metodologice la legea parteneriatelor. Sã lucrãm cu un investitor in parteneriat, pentru a realiza o investitie. Nu vreau doar ca sã ne strangem mana, sã ne intalnim si sã nu se intample nimic’, a spus Vasile Pavãl. Ioan Ciupilan, primarul municipiul Husi, le-a spus oaspetilor cã administreazã un oras agricol, dar care are si capacitãti economice din industria usoarã. Municipalitatea este interesatã pentru a atrage investitori, acordã facilitãti in acest sens, iar oportunitãtile de afaceri sunt in domeniile tricotaje, confectii, incãltãminte, sectorul agricol.