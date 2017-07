Femeia care si-a ucis sotul cu 15 lovituri de sapã a fost arestatã preventiv

miercuri, iulie 12, 2017, 3:00

Tribunalul Vaslui a admis cererea procurorilor de arestare preventivã în cazul Sinicãi Negrea, femeia din Costesti care si-a ucis concubinul cu 15 lovituri de sapã, cele mai multe aplicate la cap. Fapta s-a petrecut în timp ce ce doi erau la prãsit pe câmp, dupã ce, în ciuda caniculei, bãuserã bine, ucigasa pretextând cã se sãturase de certurile si bãtãile îndurate si nu a mai îndurat ca concubinul sã-i adreseze injurii. Chiar dacã si-a recunoscut fapta, femeia în vârstã de 54 de ani a dat dovadã de tupeu si chiar inconstientã în fata judecãtorilor, cerând sã fie lãsatã sã meargã acasã, la fel cum, la descoperirea cadavrului, ea a apãrut seninã, încercând sã-si recupereze sapa cu care-si omorâse concubinul!

Tragedie intr-un sat din comuna Costesti. Aflati la camp, si dupã ce, pentru a-si face curaj sã se apuce de prãsit via, au bãut mai multe pahare, intre Sinica Negrea, in varstã de 54 de ani, si concubinul acesteia, Gheorghe Balica, cu 8 ani mai tanãr, a izbucnit o ceartã in urma cãreia, infuriatã, femeia a pus mana pe o sapã, cu care i-a aplicat bãrbatului nu mai putin de 15 lovituri, majoritatea in zona capului. Dupã ce si-a lãsat victima fãrã suflare, femeia a plecat linistitã acasã, ulterior afisandu-se prin sat de parcã nimic nu s-ar fi intamplat. Cadavrul a fost gãsit, dupã 4 zile, de niste consãteni, care au anuntat imediat politia. Culmea, cand a aflat acest lucru, femeia s-a dus la locul faptei, nu pentru a-si recunoaste vina, cu pentru a-si recupera sapa cu care-si omorase concubinul. Dealtfel, acest lucru a atras atentia anchetatorilor, care au luat-o la intrebãri, intr-un final, Sinica Negrea recunoscandu-si fapta. Povestind cele intamplate, ea a incercat sã se justifice declarand anchetatorilor cã se sãturase de certurile si bãtãile indurate, cei doi fiind dealtfel cunoscuti in comunitate pentru scandalurile din gospodãrie. Luni, Sinica Negrea a fost deferitã justitiei cu propunerea de arestare preventivã. Si in fata judecãtorilor, femeia a dat dovadã de aceeasi inconstientã, cerand in mod repetat sã nu fie arestatã, ci sã fie lãsatã se plece acasã! În afata probelor prezentate de procurori, in ciuda rugãmintilor ucigasei, Tribunalul Vaslui a dispus emiterea mandatului de arestare preventivã pentru 30 de zile pentru Sinica Negrea, mandat care a fost pus in aplicare imediat, iar femeia transportatã in arestul IPJ Vaslui.