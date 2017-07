Facturi mai mici la gunoi!

miercuri, iulie 5, 2017, 3:00

Taxa de depozitare a deseurilor, în valoare de 2 lei de persoanã pe lunã a fost suspendatã pânã la 1 ianuarie 2019. Vinerea trecutã, Guvernul a aprobat OUG nr. 48/2017, prin care prorogã termenul de aplicare a taxãrii la groapã a deseurilor cu 80 lei/tonã. În consecintã, operatorii de salubritate vor trebuie sã se conformeze si, începând cu luna iulie 2017, facturile la gunoi sã fie mai mici. De mentionat cã taxa specialã de depozitare a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Vasluienii vor scãpa de plata taxei speciale de depozitare a deseurilor in cuantum de 2 lei/persoanã/lunã. Noua taxã a fost introdusã incepand cu data de 1 ianuarie 2017, in contextul penalizãrii depozitãrii deseurilor la groapã cu 80 de lei/tonã. Vineri, 30 iunie 2017, Guvernul a emis Ordonanta de Urgentã nr. 48/2017, care modificã si completeazã OUG nr. 196/2005 vizand Fondul pentru Mediu, prin care suspendã panã la 1 ianuarie 2019 aplicarea taxãrii la groapã a deseurilor. ‘Taxele prevãzute la art. 9, alin. 1, lit. c din OUG nr. 196/205 privind Fondul pentru Mediu, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 105/ 2006, cu modificãrile ulteri oare, se suspendã panã la 1 ianu arie 2019’, se aratã in ordonanta a pro batã de Guvern. Cum actul normativ a intrat in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2017, toti operatorii de salu bri tate trebuie sã se conformeze si sã elimine din cuantumul facturii taxa specialã de depozitare a deseurilor. Cãtãlin Barleanu, directorul SC Goscom Vaslui SA, a precizat cã aparatul juridic din cadrul societãtii va analiza modificãrile legislative, iar in situatia in care taxa a fost anulatã, aceastã va fi scoasã din valoarea facturii. ‘La urmãtoare sedintã a CL Vaslui, vom veni cu un proiect de hotãrare prin care aceastã taxã specialã de depo zitare va fi scoasã din pret’, a spus Cãtãlin Barleanu.

Nemultumiri fata de majorarea facturii

În municipiul Vaslui, taxa specialã pentru depozitarea deseurilor la groapã a crescut semnificativ factura achitatã pentru o persoanã la salubritate. „Noi suntem trei persoane si plãtim acum pentru gunoi 35 de lei. Factura este mai mare cu 10 lei fatã de anul trecut, cand tot pentru trei persoane achitam 25 de lei’, ne-a spus un vasluian. Majorarea facturii la salubrizare a determinat si interventii in acest sens la Sedinta de Dialog Social de la Prefectura Vaslui. Gheorghe Croitoru, liderul Sindicatului ‘Frãtia’ Vaslui, a precizat cã a primit mai multe solicitãri din partea sindiclistilor, care s-au declarat nemultumiti de noile tarife pentru salubritate. ‘Oamenii vor sã stie de ce s-a scumpit atat de mult factura care se plãteste pentru serviciile de salubritate’, a precizat Gheorghe Croitoru.

Tarifele actuale

În luna ianuarie 2017, Consiliul local (CL) Vaslui a aprobat modificarea preturilor pentru lucrãrile si serviciile de salubrizare practicate de SC Goscom Vaslui SA. Luand in calcul cheltuielile privind finantarea serviciilor de salubrizare, la propunerea SC Goscom Vaslui SA, consilierii locali au aprobat o majorare a pretului (7,94 lei/persoanã/lunã pentru salubritate) cu 1,76 lei, acesta ajungand la 9,70 lei/ persoanã/lunã (cu TVA). La noul pret s-a adãugat in plus taxa spe cialã de depozitare, in cuantum de 2 lei/persoanã/lunã (cu TVA), incepand cu 1 ianuarie 2017. La persoanele juridice, tariful aplicabil pentru serviciul de colectare, transport si depo zi tare deseuri menajere s-a a justat cu 22%, respectiv de la 79,38 lei/metrul cub (mc) (fãrã TVA) la 97,01 lei/mc (fãrã TVA) plus taxa specialã de depozitare in cuantum de 20 lei/mc (fãrã TVA). Tarifele actualizate au fost aplicate abonatilor incepand cu luna ianuarie 2017. Taxa de 80 de lei pe tonã, care urmãreste reducerea cantitãtii deseurilor depozitate, incurajarea colectãrii selective a deseurilor si reciclarea, aspecte la care tara se aflã pe ultimul loc in Uniunea Europeanã, a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2017, dupã o amanare de 3 ani.