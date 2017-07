Efectele impozitãrii a la PSD: una din trei firme va da faliment!

miercuri, iulie 5, 2017, 3:00

Dr. Nelu Tãtaru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui, a criticat schimbãrile pe care PSD intentioneazã sã le facã în materie de impozitare, consecinta fiind cã una din trei firme va falimenta.

Dupã ce au trecut de perioada ale – gerilor interne, liberalii isi reiau, chiar dacã intr-un regim mai relaxat’ – de vacantã – rolul de partid de opozitie, criticand noul program de guvernare pus in aplicare de Executivul Tudose, care nu are nicio legãturã, spune dr. Nelu Tãtaru, presedintele PNL Vaslui, cu programul fostului Guvern Grindeanu si, cu atat mai mult, cu oferta electoralã in baza cãreia PSD a castigat alegerile. ‘Tragem un semnal de alarmã cu privire la impactul economic si social al noului program de guvernare pe care il propune PSD, iar in atentia noastrã stau, cel putin pentru moment, implicatiile financiare ale acestui nou program de guvernare, care se pot dovedi dezastruoase pentru economie si populatia tãrii’, a declarat, ieri, intr-o conferintã de presã, dr. Nelu Tãtaru. Concret, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui s-a referit la preconi zatele schimbãri care se anuntã in materie de impozitare, de la impozitul pe profit la cel pe venit, respectiv impozitarea in functie de cifra de afaceri. ‘În opinia noastrã, rãmane ca una din trei firme sã dea faliment’, crede Nelu Tãtaru. În acelasi context, liderul liberal a subliniat cã PNL spri jinã mãsurile de centru-dreapta, de aceea, sprijinã mentinerea impozitului unic de 16% pe profit, nu pe cifra de afaceri, si, de asemenea, scãderea, in perspectivã, a Taxei pe Valoare Adãugatã la 16%. ‘În aceastã perioadã, este in plin proces de elaborare o strategie economicã; vom avea discutii si cu reprezentantii mediu lui de afaceri, pentru ca documentul care va rezulta sã fie unul echilibrat si aplicabil’, a conchis dr. Nelu Tãtaru, presedintele PNL Vaslui. Atent la nuante, liderul PNL Vaslui a spus cã PNL sustine ‘mãrirea salariilor tuturor persoanelor active in societatea romaneascã, dar nu pe criterii populiste’.