Educatia – ca exercitiu de admiratie (II) (reflectii pe marginea unei cãrti)

«Instructia educa, iar educatia moralizeaza» Grigore T. Popa

Un capitol aparte prin continut il reprezintã capitolul al II-lea, intitulat ‘Medalioane perene’, in care sunt evocate o seamã de personalitãti ale locului care prin activitate, aport constructiv si spirit pragmatic au contribuit la emanciparea invãtãmantului vasluian. Nume de refe rintã a pedagogiei vasluiene, parte in viatã, parte trecute in eternitate: profesorii Constantin Alexandru, Ioan Bãlãnescu, Mircea Cozmei, Dumitru Bahrim, printre ei si un regretat medic la care se face cu greu distinctia intre profesie si credintã, dedi candu-se deopotrivã ambelor cu aceiasi dãruire si convingere. Este vorba de docto rul Augustin Ilies, un eminent chirurg pe diatru care si-a inteles in felul sãu viata, spiritualitatea si mai ales profesia in care a avut rezultate notabile. De altfel, un me dalion Dr. Augustin Ilies se regãseste si in monografia spitalului vasluian ‘De la Spitalul lui Drãghici la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui 18522015’, alãturi de mari personalitãti medicale care au marcat prin realizãrile lor drumul lung si anevoios al medi cinii vasluiene. Capitolul ar putea fi mult mai amplu, chiar si supus unei selectii riguroase, dacã avem in vedere marile personalitãti care au semnat destinul invãtãmantului vasluian, intre care, marii absenti mi se par a fi Petre Iosubprofesor, filosof, scriitor, poet, ctitorul Liceului Economic ‘Anghel Ruginã’: Dumitru Marinprofesor, prozator, jurnalist, ctitorul curentului Cultural Informa tional si trustului de presã Cvintet Tera; Gheorghe Carjãprofesor de matematicã, manager si ctitorul Liceului Sanitar Vaslui, profesor Eugenia Moldoveanuom de vastã culturã; Alexandru Poamã profesor, scriitor, jurnalist, profesor; Gelu Bichinetom de culturã, amfitrionul evenimentelor culturale majore din viata urbei noastre, si multi altii care, probabil, vor face parte dintr-un viitor volum. O notã aparte pentru capitolul I al cãrtii, capitol ce cuprinde un numãr de pa tru personalitãti de exceptie din domeniul matematicii si educatiei. Spiru Haret, ctitorul invãtãmantului modern romanesc, matematician cu contributii esentiale in mecanica universului si astrofizicii, cel care va forma un adevãrat curent cultural-educa tionalharetismuliar numele sãu va denumi o zonã din fata nevã zutã a lunii, ‘Cercul lui Haret,’ ca o recunoastere a contributiei sale la cunoasterea univer sului. Alãturi de el, marele matematician Gheorghe Vranceanu, plecat din tinutul Vasluiului, absolvent al Liceului Mihail Kogãlniceanu, va revolutiona geometria si spatiile nedefinite, iar descoperirea cam purilor gravitationale si electromag netice vor contribui la progresul cunoaste rii universale. Aceste douã uriase personali tãti sunt secondate in cartea domnului Apostolache de alte douã personalitãti in viatã: academicianul Radu Miron si prof. universitar Ovidiu Carjã, proveniti si ei de pe meleaguri vasluiene (Codãesti si respectiv Carja) a cãror contributie la progresul matematicii nu s-a incheiat incã (p. 26, 50). Parcurgand fascinanta evolutie a pri melor douã personalitãti, m-a frapat simili tudinea realizãrilor acestora cu realizãrile a douã personalitãti din domeniul medici nei. Este vorba de Carol Davilactitorul siste mului medico-sanitar din Romania, si Grigore T. Popacercetãtorul si omul de culturã, care va cãdea victimã convinge rilor sale anticomuniste. Astfel, dacã realizãrile lui Spiru Haret sunt epocale in domeniul educatiei, realizãrile lui Carol Davila sunt epocale in domeniul sãnãtãtii. Spiru Haret este ctitorul necontestat al invãtãmantului primar, gimnazial, liceal si profesional, infiinteazã grãdinitele (invãtã mant prescolar), cãminele culturale in co mune si orase, introduce examenul de bacalaureat, manuale le unice, scolile tip Haret si mãsuri menite sã inobileze statutul dascãlului, mai ales in mediul rural. La randul sãu, Carol Davila infiinteazã reteaua nationalã de spitale civile si militare (Eforia Spitalelor), spitalele rurale tip Carol (vizibile si astãzi), medicul de plasã, invãtãmantul medical superior (Scoala de Chirurgie si Facultatea de Medicinã), Societatea de Cruce Rosie, Societãtile Medicale si Revistele Medicale ale timpului. În domeniile lor, ambele personalitãti sunt retinute de istorie ca inaintemergãtori, fondatori si realizatori al sistemului educational si respectiv medical in Romania Micã (Regatul Romaniei). Dacã la acesti doi titani similitudinea se regãseste la nivelul realizãrilor, la Gheorghe Vranceanu si Grigore T. Popa similitudinea se regãseste sub aspectul evolutiei stiintifice si sociale. Ambii sunt nãscuti pe meleaguri vasluiene (Valea HagieiLipova, respectiv Surãnestiastãzi Emil Racovitã), ambii de neam rãzãsesc, rãzbesc in invãtãmantul superior datoritã bur sei Adamachi (primul la recoman darea lui Petru Poni, iar al doilea la recomandarea lui Constantin Bujor, personalitãti de mar cã ale timpului). Amandoi beneficiazã de o bursã de cercetare Rockefeller, soldatã cu rezultate deosebite in plan stiintific (spati ile neolonome si geometria diferentialã, pentru Gheorghe Vranceanu, si sistemul port hipotalamo-hipofizar care va pune bazele unei noi stiinteneuroendo crino logia -, pentru Grigore T. Popa). Adãugãm lui Grigore T. Popa si meritul de a fi pãrintele eseisticii medicale romanesti, iar implicarea lui culturalã si socialã a fost una de exceptie, sintetizatã admirabil in scrierile sale: ‘Viatã si Societate’ (1946) si ‘Reforma Spiritului’ (2002), care se pot consti tui in cãrti de cãpãtai pentru orice reformator in domeniul social si educa tional. Anul 1948 insã ii va diferentia ca evolutie. În timp ce Gheorghe Vranceanu va renunta la optiunile sale politice (can dideazã ca deputat liberal de Vaslui), la interventia convingãtoare a ‘unui cineva’, urmandu-si apoi linistit cariera academicã, cu descoperirile cunoscute, Grigore T. Popa va muri in subsolul unei clinici bucurestene, pãrãsit de elevi, discipoli, prieteni si colaboratori. El devine victima autoritãtilor comuniste pentru asertiunile sale categorice, demonstrate stiintific, cã revolutiile sunt piedici in calea evolutiei, cã rãzboiul apare atunci cand ratiunea face loc instictelor primitive, barbare, in sfarsit, cã marxistii si neodarwinistii sunt pãrintii spirituali ai dictatorilor contemporani. Este tema celebrului discurs ‘Morala crestinã si timpurile actuale’, rostit sub cupola Ateneului Roman la 15 aprilie 1947, in plin proces de bolsevizare a tãrii, cand lupta de clasãridicatã la rang de politicã de statpromova la scarã nationalã frica, ura si asasinatul in masã. În ansamblul ei, ‘Vieti dedicate eterni tãtii’ este o carte interesantã, frumos scri sã, care indeamnã la meditatie asupra a ceea ce am fost, la ceea ce suntem si am putea fi. Printre altele, aceastã carte se inscrie in randul acelora ce au menirea de a consolida constiinta identitãtii si demni tãtii noastre ca natiune si popor.

* Valeriu Lupu – doctor în stiinte medicale