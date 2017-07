Echipajul Scolii «Dimitrie Cantemir», interviu la CCTV4!

joi, iulie 6, 2017, 3:00

Componentii echipajului Scolii Gimnaziale «Dimitrie Cantemir» Vaslui au fãcut si în acest an o figurã foarte frumoasã la faza finalã a Concursului National de Ciclism si Educatie Rutierã «Cupa DHS». Anamaria Baciu si Vasile Mititelu, doi dintre componentii echipajului vasluian, au acordat un interviu uneia dintre cele mai mari televiziuni din China, CCTV4.

Echipajul Scolii Gimnaziale ‘Dimitrie Cantemir’, format din doi bãieti si douã fete, pregãtit de profesorul Mihai Mosnianu, a participat, in perioada 30 iunie – 3 iulie, in Pitesti, la cea de-a VIII-a editie a Concursului National de Ciclism si Educatie Rutierã ‘Cupa DHS’, oganizat de Eurosport DHS SA, avand ca parteneri Ministerul Educatiei si Cercetãrii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, prin IGPR, Federatia Romanã ‘Sportul Pentru Toti’, Clubul Sportiv ‘Silver Fox’, Crucea Rosie si Banca Transilvania. Concurentii au trecut prin douã probe, una teoreticã si una practicã. La proba teoreticã, elevii au dat dovadã cã stiu legislatie rutierã, dar si istoria bicicletei. La a doua probã, elevii au parcurs pe bicicletã un traseu in poligon, arãtandu-si indemanarea. La finalul competitiei, echipajul judetului Vaslui s-a clasat pe Locul III, cucerinde medaliile de bronz. De mentionat cã eleva Anamaria Baciu a avut punctajul cel mai bun la secti unea fete iar Vasile Mititelu, la sectiunea bãieti. Cei doi elevi vasluiani au fãcut si o demonstratie pentru unul din cele mai mari posturi de televiziune din China, CCTV4, acordand si un interviu. Echipajul vasluian a fost premiat de prof. Cãtãlina Chendea, inspector general in Ministerul Educatiei Nationale, si de viceprimarul municipiului Pitesti.