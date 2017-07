Dilema dilemelor: «ajutare» prin tãiere sau…adãugare?

joi, iulie 13, 2017, 3:00

Operatorul unic de transport public de persoane din Bârlad încearcã încã o datã sã majoreze pretul biletelor de cãlãtorie, dupã ce a esuat în douã tentative anterioare, invocând costuri mai mari decât profitul preconizat. În paralel, alesii locali spun cã intentia operatorului ar putea avea consecinte opuse intentiei declarate si ar duce, de fapt, chiar la o scãdere a pretului tarifelor de cãlãtorie.

Astfel, SC Vertrantis SRL s-a adresat, recent, consilierilor locali cu o solicitare in care cere introducerea unei anexe la contractul de concesiune pe care il are cu municipalitatea. De fapt, concesionarul cere ca prin contract sã i se permitã sã ajusteze tariful biletelor si abonamentelor de cãlãtorie in functie de evolutia economicã, care actualmente, in baza unor calcule simple, ar trebui sã ii permitã sã solicite majorarea tarifelor cu cel putin 49%. ‘Calculele pe care le-am fãcut, in baza cresterilor salariale care au avut loc, a scãderii TVA-ului prea putin comparativ cu cresterea pretului la carburanti si alte consumabile, ne-au arãtat cã putem cere un pret de 1,5 lei, de exemplu, pentru o cãlãtorie care acum este taxatã cu un leu. Prin urmare, am cerut introducerea unei anexe la contract, in care sã fie specificat termenul de ‘ajustare’. Motivul este cã aceastã ajustare se calculeazã in baza unei alte formule, fatã de cum se calculeazã, spre exemplu, majorarea sau diminuarea. Urmeazã acum sã depunem documentatia completã si sã cerem cresterea tarifelor la 1,5 lei’, ne-a declarat Vasile Tonitã, reprezentantul SC Vertranstis SRL. Numai cã alesii locali, care au analizat pe indelete solicitarea, au sustinut cã, fie si cu introducerea anexei la contract, existã posibilitatea ca, in urma unor analize anãnuntite, operatorul sã se vadã pus in situatia de a micsora tarifele, intrucat exact la acest lucru se referã termenul de ‘ajustare’. Cei de la Vertrantis rãman insã fermi pe pozitie si spun cã deja si-au fãcut calculele iar acest lucru nu se poate intampla. Prin urmare, proiectul de hotãrare care se referea la introducerea anezei in contract a trecut, dar cu votul unei majoritãti extrem de fragile, in sensul cã toti cei zece consilieri locali PSD au votat impotrivã, in timp cei restul de zece liberali si un independent au votat ‘pentru’. Fiind vorba despre un subiect cu impact mare in randul populatiei, cel mai probabil cererea operatorului de transport public de persoane de a creste pretul biletelor si abonamentelor s-ar putea discuta abia la finele lunii august, atunci cand alesii revin din concediu.