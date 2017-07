Deputatul USR Mihai Botez a deschis cabinet parlamentar si în Vaslui

luni, iulie 3, 2017, 3:00

Mihai Botez, deputat USR de Vaslui, a deschis, vineri, cabinet parlamentar si în municipiul Vaslui, onorându-si, astfel, promisiunea fãcutã, conform cãreia va avea birouri parlamentare în municipiile din judet si în douã orase. Reamintim, primul cabinet al deputatului USR a fost inaugurat recent în Bârlad; urmeazã deschiderea celor din Husi, respectiv Negresti. Mihai Botez a declarat cã încurajeazã dialogul între politicieni si cetãteni, cã vrea sã fie aproape de oameni, sã tinã legãtura cu ei si, pe cât posibil, sã dea o mâna de ajutor la rezolvarea problemelor pe care acestia le au.

Vineri, 30 iunie, deputatul Mihai Botez, presedintele USR Vaslui, si-a deschis cabinetul parlamentar din municipiul Vaslui. La inaugurare, deputatul vasluian a fost insotit de mai multi colegi parlamentari din judetele Moldovei – deputatul de Neamt Iulian Bulai, deputatul de Galati Bogdan Rodeanu si deputatul de Bacãu Lucian Stanciu Viziteu -, dar si de fostul lider al formatiunii, Nicusor Dan. Deschiderea cabinetului parlamentar de la Vaslui a fost precedatã de deschiderea unui cabinet similar si in municipiul Barlad, urmand ca, in sesiunea din toamnã, sã fie deschis un cabinet la Husi si unul in orasul Negresti. Programãrile pentru audiente se vor face la numãrul de telefon 0725/109712. ìPrin aceste cabinete, vrem sã tinem legãtura cu cetãtenii din aceste orase si, de asemenea, cu cei din zonele limitrofe. Cand nu eram in politicã, am simtit lipsa de comunicare dintre alesi si cetãteni. Vreau sã stimulez acest dialog. Oamenii nu au incredere in politicieni si cred acest demers ca fiind inutil. Eu voi avea mereu usa deschisã la aceste cabinete, vreau sã fiu interfata intre cetãteni si autoritãti. Trebuie sã rezolvãm cat mai multe probleme sesizate de cetãteni. Avem nevoie de politicieni implicati, dar si de cetãteni activi, reactivi. Vreau sã fiu in legãturã cu oamenii, ca acestia sã trãiascã bine de pe urma muncii lorî, a spus Mihai Botez. Parlamentarul USR a adãugat cã va reprezenta judetul Vaslui cu toatã competenta si va fi sprijinit in acest demers de colegii de partid din zona Moldovei si de la nivel national.

Activitate de pionerat

Nicusor Dan, deputat USR de Bucuresti, spune cã Mihai Botez este unul dintre cei mai activi parlamentari ai formatiunii, unul care a inteles de la inceput necesitatea infiintãrii USR-ului. ìVrem sã nu mai existe o rupturã intre oameni si politicieni. Politicianul trebuie sã vorbeascã cu oamenii si sã le rezolve, pe cat posibil, problemele. Suntem intr-o zonã unde nu s-a intamplat niciodatã ceea ce face Mihai Botez; este o activitate de pionerat. Sunt fericit cã toti colegii din Moldova au venit la lansarea cabitetului. Dincolo de ceea ce pare, in USR este multã colaborare. Moldova este, in general, lasatã in urmã. Existã in partidul nostru un interes pentru Moldova, ca aceastã zonã sã nu mai fie izolatã, cu toate consecintele care decurg de aiciî, a arãtat Nicusor Dan. Si ceilalti deputati USR prezenti la eveniment au luat cuvantul, referindu-se in principal la proiectele in care sunt implicati. Este vorba despre proiectul USR – rural, prin care parlamentarii tin sã demonstreze cã partidul nu este dedicat doar centrelor urbane, initiativele legislative lansate in Parlamentul Romaniei, proiectele initiate pentru transparentizarea administratiei publice etc