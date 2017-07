Delegatie de oameni de afaceri israelieni, astãzi, la Vaslui

marți, iulie 25, 2017, 3:00

Institutia Prefectului – judetul Vaslui, in parteneriat cu Consiliul Judetean (CJ) Vaslui, organizeazã, astãzi, cu incepere de la ora 12.00, in Sala Mare a Palatului Administrativ, o intrevedere a unor de oameni de afaceri israelieni interesati de dezvoltarea unor relatii de parteneriat cu oameni de afaceri si reprezentanti ai unor primãrii din judetul Vaslui. Întalnirea va include o sesiune de prezentare a relatiilor economice bilaterale si a oportunitãtilor de investitii, urmatã de o sesiune business-to-business intre oamenii de afaceri vasluieni si cei israelieni. ßEste un foarte bun prilej pentru oamenii nostri de afaceri sã initieze sau sã dezvolte parteneriate cu o comunitate foarte solidã din punct de vedere economic, si mã refer aici la Statul Israel. Folosesc aceastã oportunitate pentru a incuraja ferm firmele vasluiene si israeliene sã-si extindã activitãtile impreunã. Vasluiul poate fi vãzut ca o zonã atractivã pentru companiile israeliene. Suntem interesati in consolidarea cooperãrii in activitãtile de infiintare de companii si in consolidarea cooperãrii noastre in agriculturã, precum si in celelalte sectoare economice’, a declarat prefectul Eduard-Andrei Popica. La eveniment vor participa Cãlin Cosar, presedintele Camerei de Comert si Industrie Romania- Israel, Matan Safran, Business Development Manager al Misiunii Comerciale de la Ambasada Israelului in Romania, si deputatul Silviu Vexler, reprezentantul Federatiei Comunitãtilor Evreiesti din Romania.