De la simplã semnalizare, la o ditamai «recoltare»

joi, iulie 20, 2017, 3:00

Ieri, in jurul orelor 01.40, politisti din cadrul Biroului Rutier Barlad, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu pe strada Gheorghe Doja, din municipiul Barlad, au observat un autoturism al cãrui conducãtor auto a schimbat directia de deplasare fãrã a semnaliza. S-a procedat la oprirea autoturismului pentru control si s-a constatat cã acesta era condus de un bãrbat in varstã de 29 de ani, din municipiul Barlad. Conducãtorul auto emana halenã alcoolicã, motiv pentru care sa procedat la testarea acestuia cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 1,17 mg/l alcool pur in aerul expirat. Bãrbatul a fost condus la Spitalul municipal de Urgentã Barlad pentru recoltarea de mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei, insã acesta a refuzat recoltarea. Mai mult, in urma verificãrilor efectuate de politisti in baza de date a detinãtorilor de permise auto, s-a constatat faptul cã acesta are exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendatã. Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de refuz de recoltare de mostre biologice si conducerea unui autovehicul pe drumurile publice avand exercitarea dreptului de a conduce suspendatã.