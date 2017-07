De ieri, proba practicã a examenului de conducere este filmatã

marți, iulie 4, 2017, 3:00

Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor anuntã cã, de luni, proba practicã a examenului pentru obtinerea carnetului de conducere va fi înregistratã atât video, cât si audio, cu un dispozitiv care va fi instalat pe masinile folosite la aceastã testare.

ßPentru asigurarea si verificarea legalitãtii examenului de obtinere a permisului de conducere, incepand cu data de 03.07.2017, modul de desfãsurare a probei practice se va inregistra atat video cat si audio, cu sisteme tehnice de monitorizare care se vor instala pe auto – vehiculele folosite la sustinerea acestei probe. Sistemul tehnic de monitorizare se instaleazã, intr-un punct fix, in autovehiculul pe care este afisatã vizibil mentiunea ìEXAMENî si se orienteazã paralel cu partea carosabilã, astfel incat sã surprindã traficul pe directia de deplasare a autovehiculului’, reiese dintr-un comunicat de presã al Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor (D.R.P.C.I.V.). Reprezentantii Directiei de Permise mentioneazã cã nu se vor inregistra video si audio toate categoriile, exceptie fac: motocicleta cu sau fãrã atas (A), mopedele (AM), motocicleta cu o capacitate care nu depãseste 125 cmc (A1) si motocicleta cu puterea maximã de 35 kW (A2). ßStocarea datelor se realizeazã astfel incat sã permitã identificarea exactã a inregistrãrilor dupã examinator, ziua si ora examinãrii. Înregistrãrile audio si video realizate nu reprezintã informatii de interes public. În cazul in care candidatul contestã rezultatul probei practice, inregistrãrile vor fi puse la dispozitia instantei competente. De luni, 3 iulie, sistemul de inregistrare audio-video va fi operational la nivelul serviciile publice comunitare ale mun. Bucuresti si jud. Ilfov, iar in zilele urmãtoare acest mod de desfãsurare a probei practice se va aplica, etapizat, la nivelul tuturor serviciilor judetene’, se mai aratã in comunicatul de presã al institutiei. Înregistrarea probei practice, pe durata intregului traseu, ar putea diminua orice actiune ilegalã desfãsuratã in timpul acestui examen