Curs de formare pentru cadrele didatice ale Colegiului National «Cuza Vodã» Husi

marți, iulie 25, 2017, 3:00

În perioada 10-14 iulie, cadre didactice de la Colegiul National ‘Cuza Vodã’ Husi au participat la proiectul de formare profesionalã, cu finantare europeanã, Erasmus+ Actiunea cheiei 1 – Educatie scolarã, cu titlul ‘Performantã si inovare in predare – invãtare’. Astfel, prof. Diana Adumitroaei – chimie, prof. Elena Popa – limba romanã, prof. Anamaria Melinte – filosofie, si prof. Claudiu Luca – istorie au participat la cursul de formare ‘ICT basics & creative applications’, desfãsurat in Coimbra, Portugalia. În urma acestui curs, profesorii si-au aprofundat cunostintele despre utilizarea calculatorului atat in vederea dezvoltãrii personale, dar mai ales a celei profesionale. De asemenea, profesorii s-au perfectionat in folosirea calculatorului in diferite momente ale procesului de predare- invãtare-evaluare si au invãtat cum sã transfere aceste informatii elevilor, astfel incat acestia sã fie cat mai implicati in dezvoltarea proprie, creindu-si propriile materiale didactice. Fiind un curs cu participanti din mai multe tãri, comunicarea s-a fãcut in limba englezã, ceea ce a facilitat si aprofundarea cunostintelor de limbã englezã. Metodele didactice studiate sunt centrate pe elev. Elevul este implicat activ in dezvolarea lui profesionalã. Pe parcursul actului didactic poate avea loc schimbul de rol intre profesor si elev – elevul se documenteazã, comunicã si apoi adreseazã intrebãri pentru aprofundare si fixare. Se fixeazã un obiectiv si se discutã cum poate fi atins si, astfel, se poate realiza o altfel de evaluare. Însã, pentru punerea in practicã a acestor metode, este nevoie de suport logistic: calculatoare, telefoane, internet, iar acestea se regãsesc in mare mãsurã in dotãrile unitãtii scolare husene. ‘Participarea la astfel de cursuri are ca scop cresterea calitãtii procesului didactic din institutia noastrã scolarã, prin folosirea de metode moderne de invãtare si utilizarea cat mai eficientã a tuturor materialelor didactice existente’, au subliniat profesorii participanti la acest curs intr-o declaratie comunã.